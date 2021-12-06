Глава МИД Финляндии, который встречался с Макеем, заразился COVID-19 9 6.12.2021, 9:39

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Пекка Хаависто

Фото: ТАСС

Пекки Хаависто сдал положительный тест после встреч на СМИД ОБСЕ.

У двух человек, которые присутствовали на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, выявили коронавирус. У них после форума оказались положительные результаты теста на COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Швеции.

Там не исключают, что заразиться могли и другие участники встречи.

"Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2-3 декабря", — говорится в сообщении шведского внешнеполитического ведомства.

Положительным оказался результат теста на COVID-19 у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. С ним во время форума общался и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Помимо участия в общем мероприятии состоялась и их двусторонняя встреча.

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