Глава МИД Финляндии, который встречался с Макеем, заразился COVID-19

Глава МИД Финляндии, который встречался с Макеем, заразился COVID-199
- 6.12.2021, 9:39
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Пекки Хаависто сдал положительный тест после встреч на СМИД ОБСЕ.
У двух человек, которые присутствовали на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, выявили коронавирус. У них после форума оказались положительные результаты теста на COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Швеции.
Там не исключают, что заразиться могли и другие участники встречи.
"Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2-3 декабря", — говорится в сообщении шведского внешнеполитического ведомства.
Положительным оказался результат теста на COVID-19 у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. С ним во время форума общался и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Помимо участия в общем мероприятии состоялась и их двусторонняя встреча.