Партия жуликов, воров и террористов 3 Telegram-канал «Сито Сократа»

6.12.2021, 10:13

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В криминально-клептократическому полку «Единой России» сомнительное пополнение.

На ХХ съезде партии в неё влились главари российских террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Пушилин и Пасечник. Партбилеты вручались лидерам российских регионов, а также лицам, избранными депутатами Госдумы, что резонно вызывает вопрос: зачем боевиков уравнивают с другими функционерами партии власти? Концептуально конечно удивляться здесь нечему, ведь ЕР давно уже несет на себе клише «партии жуликов и воров», и поскольку институт выборов в стране окончательно умерщвлен «пеньковыми» голосованиями, то путинисты считают, что партийные билеты можно выдать хоть ослу, и плевать на рейтинг. Ведь согласно сталинскому подходу: «важно ведь, не как проголосуют, а как посчитают». Также верхушку партии не заботит позиция рядовых членов, которым пора свыкнуться с тем, что они соучастники преступной клики.

Технически членство Пушилина и Пасечника в ЕдРе является продолжением подрывной российской политики по демонтажу Минских соглашений по Донбассу. Сначала была организована массовая раздача российских паспортов жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, потом этих людей из ОРДЛО привлекли к участию в избирательном процессе по выборам в Госдуму. Чего уж там мелочиться, теперь вот и главарей террористов вывели в «люди» и сделали частью российской квазиэлиты. Подобное, как известно, тянется к подобному, и путинский режим совсем уже перестал скрывать свою истинную неприглядную и преступную сущность.

Также важно отметить, что российские кураторы «ДНР» и «ЛНР» подтвердили давно известный факт: оккупацией Донбасса руководят из Кремля. В общем, на самом высоком уровне получены доказательства, что Россия сторона вооруженного конфликта на востоке Украины. В то же время категорически опровергается тезис пропагандистов из ГРУ о «гражданской войне», вместо этого МММщик Пушилин четко указывает на экспансионистский характер политики Кремля: «То, что я получил официальное приглашение и стал сегодня членом партии, – здесь все в логический последовательности выкладывается: партия считает Донбасс частью Большой России». Да, вот, наконец, боевики признали себя винтиками российской ползучей агрессии, и нельзя исключать, что наделение их членством ЕР – часть операции российских спецслужб по организации крупной провокации против украинской стороны. Ведь готовящаяся ликвидация Пушилина или Пасечника, которые уже просто бесполезный отработанный материал, может быть использована Кремлем, как повод для эскалации ситуации в зоне боевых действий.

Тем более, внутри путинских элит наметились расколы, и окрепли силы, готовые окончательно добить группировку Медведева, которого с зимы 2020 года целенаправленно выдавливают из высшей лиги российской политики. Устранение ГРУ персонажей уровня главарей террористов с партбилетами ЕР может запустить разброд и шатания в рядах партии, которую хотят взять под контроль люди Шойгу, обеспечившие львиную долю «победы» на осенних выборах. Но третий этап съезда «ЕР» проходил под лозунгом косметических кадровых ротаций высшего руководства, так сказать «без потрясений». Формально сокращено с 8 до 6 число заместителей секретаря генсовета, который обновили наполовину. Однако верхушка ЕР осталась неприкосновенной: съезд переизбрал Медведева на пост председателя партии, Грызлова – главой высшего совета, а Турчака – секретарем генсовета. Все перечисленные функционеры давно не по нраву Шойгу, и в рамках трансфера власти он хотел бы их устранить. Путин дал четко понять о значимой роли партийной машины ЕР на выборах 2024 года, а потому шойгистам уже сейчас крайне важно захватить партию, ведь без нее планы их босса с большими звездами занять самый главный кабинет в Кремле останутся бесплодными мечтаньями.

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