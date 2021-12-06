Белорусский политзаключенный сбежал с «химии» 3 6.12.2021, 10:26

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Михаил Чемурако

Фото: Белорусское Радио Рация

Михаил Чемурако покинул Беларусь.

Источники «Белсата» сообщают, что политзаключенный Михаил Чемурако, который был приговорен к трем годам «химии», покинул Беларусь и находится в безопасности.

Обстоятельства отъезда политзаключенного пока неизвестны.

Активист из Дубровно Михаил Чемурако был наказан ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») сроком на три года. Его признали виновной в «клевете» (ст. 188 Уголовного кодекса).

С 10 октября 2021 года Чемурако начал отбывать наказание.

23 ноября 2021 года правозащитникам стало известно, что на политзаключенного заведено новое уголовное дело-по ст. 130 Уголовного кодекса («Разжигание вражды»).

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