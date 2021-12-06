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Сайт «Хартия-97» ищет переводчиков на английский язык

  • 6.12.2021, 10:44
Сайт «Хартия-97» ищет переводчиков на английский язык

Новые вакансии.

Сайт Charter97.org ищет профессионального переводчика для оперативного письменного перевода с русского и белорусского языков на английский язык. Важны грамотность, точность, внимательность и возможность работы на полную ставку. Предпочтение будет отдаваться соискателям, проживающим в Польше.

Обращаться просим на электронный адрес charter97@gmail.com.

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