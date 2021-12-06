Как педагог из Барановичей ушла из профессии ради создания кукол 1 6.12.2021, 11:05

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Фото: Никита ПЕТРОВСКИЙ

Людмила Цыуля в 35 лет решила кардинально изменить свою жизнь.

Людмила Цыуля в 35 лет решила кардинально изменить свою жизнь и вместо обычной работы со стабильным заработком выбрала творчество: она создает кукол своими руками. Сложно ли зарабатывать на любимом хобби и кто заказывает кукол ручной работы, Людмила рассказала Intex-press:

- Любовь к рукоделию мне, наверное, передалась от мамы: она прекрасно вяжет. В возрасте 18 лет я всерьез увлеклась вышивкой, делала для себя картины. Но это было просто хобби, которым я занималась в свободное время. У меня и мысли не было о том, что творчество станет моей основной работой.

По профессии я педагог, но по специальности проработала всего год, после чего ушла в декрет. По семейным обстоятельствам я не смогла продолжить работу в школе и стала домохозяйкой. Чтобы разнообразить домашнюю рутину, занялась творчеством.

«Осознала, что занимаюсь любимым делом»

Мое увлечение куклами началось с того, что я наткнулась на видеоролики в интернете, рассказывающие о процессе создания этих игрушек. Я была поражена тому, что в домашних условиях можно сделать такую красоту! Куколки вызывали во мне какой-то внутренний отклик и казались намного привлекательнее обычных мягких игрушек. На протяжении двух лет я жадно изучала видео с мастер-классами по шитью кукол, а потом решила, что просто обязана попробовать свои силы.

И у меня получилось! На создание первой куклы у меня ушло около недели, я назвала ее Дейзи. Игрушка, по мнению моих родных, вышла ничуть не хуже, чем на видеороликах, хотя сегодня я понимаю, что кое-что можно было бы изменить и сделать куклу более аккуратной. Но для первого раза, считаю, результат получился классным. С того момента я решила, что хочу заниматься этим профессионально.

Спустя пару месяцев у меня было готово уже семь декоративных игрушек. Я зарегистрировалась ремесленником, чтобы иметь возможность продавать куклы в интернете, и вскоре у меня появилась первая покупательница: мама из Барановичей приобрела у меня в подарок своей дочери куклу Айрис. Покупкой женщина осталась очень довольна, получив куклу, она звонила и благодарила меня, сказала, что вживую игрушка выглядит намного эффектнее, чем на фото. В тот момент я осознала, что занимаюсь нужным, а главное, любимым делом.

«Имена для кукол приходят сами собой»

Создавать куклы мне помогают близкие: супруг и мама. Мой муж занимается обработкой древесины – делает для моих игрушек подставки, а мама помогает с созданием элементов одежды. Она признается, что процесс ее очень увлекает.

Я не делаю своих кукол такими же, как у других мастеров, ведь в копировании чужих работ нет ничего творческого. Мне кажется, если делать игрушки одинаковыми, в них пропадает душа. Своих «девочек» я стараюсь сделать максимально непохожими друг на друга, придумываю им имена, создаю индивидуальные наряды и аксессуары, хочу сделать так, чтобы у каждой из них был свой характер и настроение. А еще, к каждой кукле я решила делать специальную открытку, чтобы дарить ее было еще приятнее.

Имена для кукол приходят ко мне сами собой. Бывает даже так, что имя и образ одной куклы я придумываю, когда занимаюсь созданием другой. Определившись с именем игрушки, я уже знаю, в каком стиле будет выполнен ее наряд, прическа и какие у нее будут аксессуары.

В среднем на создание одной игрушки у меня уходит от трех до пяти дней. Если образ куклы сложный или в магазинах нет в наличии нужных материалов, процесс может затянуться и до двух недель. Я никогда не устанавливаю себе лимиты по времени, так как уверена, что без вдохновения браться за работу не стоит.

На данный момент я сделала 19 кукол и помню процесс создания и имена каждой из них: Флоранс, Мэри, Камелия, Соня, Николь… Они все такие разные, и каждая со своей харизмой.

Мои основные клиенты – это женщины. Кто-то из них покупает кукол себе, кто-то в подарок детям. Каждую куклу я упаковываю в пакет со специальной биркой, на которой пишу значение имени игрушки, и отправляю посылку по почте. В лицо своих клиентов я не вижу, мы общаемся только в интернете.

«Создание куклы – это отдых»

Конечно, создание игрушек – дело не для каждого, для этого нужна усидчивость. Для меня шитье декоративной куклы – это, прежде всего, отдых. Наверное, это сроду медитации, когда ты полностью отдаешь себя творческому процессу, забываешь о мелких бытовых проблемах и целиком погружаешься в мир творчества. К сожалению, пока не получается уделять игрушкам столько времени, сколько хотелось бы. Порой, чтобы быстрее заняться созданием очередной куклы, я стараюсь быстрее сделать дела по дому.

На данном этапе зарабатывать этим ремеслом на жизнь не получается. Это, скорее, подспорье, дополнительный заработок для нашей семьи. Бывает, в месяц удается продать сразу несколько кукол, а, бывает, ни одной. Хочется верить, что-когда-нибудь мои игрушки смогут приносить постоянный и стабильный доход. Так или иначе, для меня создание кукол – это, прежде всего, хобби, прекрасный способ разбавить будни любимым делом.

Идей у меня множество, я хочу всячески развивать свое дело, ведь я еще новичок. В планах обзавестись швейной машинкой, чтобы ускорить процесс создания кукол. Очень надеюсь, что мои игрушки когда-нибудь найдут свой дом и в других странах, а еще, в будущем, мне бы очень хотелось обучать созданию декоративных кукол детей, потому как уверена, что этот процесс никого не оставит равнодушным.

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