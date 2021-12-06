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Бункермен приносит подарки

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 6.12.2021, 11:19
  • 1,702
Бункермен приносит подарки

Почему в России нет системного подхода к помощи малоимущим?

Под Новый год наш выдающийся лидер российской нации исполнит желания трех детей с ограниченными возможностями, детей сирот и детей из малоимущих детей.

Одному ребенку подарит гитару, другому позволит побыть пожарным, третьего отправит на балет «Лебединое озеро» в Мариинку.

Это – дело хорошее. Молодец.

Но, может, как-то по системному подойти, как положено главе государства. А именно – срезать затраты на «силовиков» в бюджете и побольше денег малоимущим семьям, сиротам и детям с ограниченными возможностями. А там они уже сами выберут, что хотят.

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