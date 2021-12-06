«Белые халаты» выяснили, в какой больнице больше всего уволили работников по спискам 1 6.12.2021, 11:26

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Речь идет не только о медицинских работниках, но и о врачах.

Телеграм-канал «Белые халаты» выяснил, в какой больнице больше всего уволили работников за последнее время:

- Нам стала известна одна из больниц, где произошла наиболее массовая серия увольнений по спискам.

Администрация Мозырьской больницы уволит с нового года 23 сотрудника. Речь идёт не только о медицинских работниках, но и о врачах. Стало также известно, что ранее в Мозыре выполнялись некоторые операции онкологического профиля, сейчас — не выполняются, поскольку делать эти операции некому. Пациентов вынуждены направлять в Гомель, где большие очереди на лечение, хотя ранее могли оперировать на месте.

Также стало известно, что в РНПЦ ОМР пришли списки на увольнение. Среди «кандидатов» — минимум три врача рентгенодиагностики — специальности, которая крайне востребована и в онкологии, поскольку именно эти врачи оценивают динамику лечения пациентов по рентгенологическим исследованиям пациентов и, зачастую, переходные этапы терапии в онкологии зависят именно от их вердикта.

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