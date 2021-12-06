Как выглядят дома и дачи у горнолыжных курортов под Минском 6.12.2021, 11:40

Цены на них впечатляют.

Итак, зима пришла! И пусть снег в Беларуси в последние время — явление редкое и непредсказуемое, но все же в некоторых местах его достаточно. Realt сделал подборку домов и дач недалеко от горнолыжных курортов Логойск и Силичи. Вот, что там продают дешевле 100 тысяч долларов.

СТ «Веряги». Цена — 80 тысяч долларов

Двухэтажный дом был построен в 2018 году на участке в 9,88 сотки. В объявлении сказано, что рядом находится лес и в 700 м - горнолыжный курорт Логойск.

Каркасный коттедж занимает 108м². Построен из бруса 100х150 мм, утеплен. В доме стоят однокамерные тонированные панорамные стеклопакеты.

Коммуникации разведены по дому: свет-380V, есть скважина, канализация - местная. В качестве источника отопления владельцы выбрали обогреватели на кварцевом песке. Газа в доме нет, но он разведен по улице.

На первом этаже располагается ванная с двумя душевыми стойками. Есть туалет, установлен бойлер на 80 л и сделаны выводы под стиральную машину и электрополотенцесушитель.

Комната отдыха занимает 11,25 «квадратов», кухня-гостиная - 36м², веранда - 21м².

На втором этаже находятся две спальни по 36 и 21 метров квадратных соответственно, балкон, две кладовки и комната с мансардным окном.

Стоимость готового дома - 80 тысяч долларов.

Деревня Вераги. Цена - 99 тысяч долларов

Каркасный дом начали возводить еще в 2015 году и завершили строительство на 75% готовности. Объект продается через аукцион.

На сегодняшний день в двухэтажном коттедже в 233м² на первом этаже расположена жилая комната и помещение под сауну с отдельным санузлом. На втором уровне находится кухня-столовая на 55,3 квадратного метра с выходом на террасу, две жилые комнаты по 19,2 м² и 17,7 м² (есть выход на балкон), а также санузел. На первом этаже под стяжкой залит водяной теплый пол. Он есть на кухне и в санузле. В жилых комнатах установлены радиаторы. Со второго этажа по лестнице можно попасть на мансардный этаж в 60 м².

Дом построен на участке в 15,4 сотки. Он окружен лесным массивом и располагается рядом с горнолыжными курортами в Логойске (находится в 10 минутах ходьбы от дома) и Силичах. Торги стартуют от суммы в 99 тысяч долларов.

СТ «Веряги». Цена 79 700 долларов

Дом был построен из блоков в 2020 году. Его общая площадь - 84м², размер участка - 10,68 сотки. Вода и канализация разведены по дому, отапливается дача с помощью парового отопления.

«Современное газифицированное товарищество, многие проживают круглогодично. Зимой дороги чистятся. На въезде видеонаблюдение», - написано в объявлении.

Рядом с домом возведена баня.

Предложение оценивают в 79 700 долларов.

СТ «Ландыш 2005». Цена - 82 500 долларов

Двухэтажный дом из бруса почти готов для проживания. Авторы объявления оценивают его готовность на 99%.

Он занимает 100 квадратных метров и готов к круглогодичному проживанию: проведено электричество, есть вода и канализация. Отапливается с помощью печки.

Садовое товарищество имеет выгодное расположение, так как находится между двумя горнолыжными курортами.

Стоимость дома — 82 500 долларов.

Деревня Силичи. Цена — 79 900 долларов

В двухэтажном доме из бруса располагаются 5 комнат и терраса. В его отделке преимущественно использовали экологически-чистые материалы: дерево, камень, кирпич, которые обеспечивают комфортную температуру круглый год. На всех окнах установлены стеклопакеты.

Туалет и душ находятся в коттедже. Проведен свет. Вода из собственной скважины.

Владелец укомплектовал объект мебелью и бытовой техникой: установлены кухонная гарнитура, бойлер, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь.

Ровный ухоженный участок занимает 10 соток. Он огорожен забором из меллопрофиля с большими автоматизированными воротами с дистанционным управлением.

На территории построена двухэтажная баня с комнатой отдыха и террасой. Также есть беседка с зоной барбекю.

Цена объекта — 79 900 долларов.

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