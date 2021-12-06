10 фильмов с новогодним настроением
- 6.12.2021, 12:15
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До Нового года - 26 дней.
Ivi.ru собрал 10 фильмов с новогодним настроением.
Очень плохие мамочки 2
A Bad Moms Christmas, 2017
Эми, Карла и Кики окончательно стали «плохими» мамами. Они не готовят обеды детям, не украшают дом к Рождеству и не участвуют во внешкольных мероприятиях. И в целом все были бы счастливы, если бы не вездесущие бабушки со старым взглядом на жизнь и воспитание. К мамам приехали их мамы, и новогодние праздники тут же превратились в борьбу за доминирование.
Плохой Санта 2
Bad Santa 2, 2016
Уилли приезжает в Чикаго, чтобы провернуть свое последнее новогоднее преступление — ограбить фонд помощи бездомным. Костюмчик Санты наглажен, Маркус уже ждет героя в своем ненавистном костюме эльфа, а в благотворительной организации ждет действий «свой человек» — мама Уилли. Что может пойти не так?
Рождество
The Night Before, 2015
По старой традиции трое лучших друзей Итан, Исаак и Крис отмечают Рождество вместе. В этом году праздник обещает быть незабываемым: Исаак вот-вот должен стать отцом, а, значит, следующее Рождество он будет отмечать со своей семьей. Понимающая беременная супруга отпускает его оторваться в компании холостяков в последний раз. Это Рождество друзья точно запомнят на всю жизнь.
Любите Куперов
Love the Coopers, 2015
Шарлотта и Сэм Куперы собирают своих детей и их семьи, чтобы в последний раз провести Рождество вместе. Старшие Куперы уже забыли, когда были счастливы вместе, и решили развестись сразу после торжества. Но, как-никак, а праздник объединяет и заставляет переосмыслить многие решения.
Отпуск по обмену
The Holiday, 2006
Любовница женатого мужчины Айрис, живущая в английской провинции, и обманутая своим любимым Аманда, греющаяся под калифорнийским солнцем, находят дуг друга в интернете и обмениваются на новогодние праздники домами. Как выясняется, смена обстановки — идеальное решение накопившихся проблем.
Привет семье!
The Family Stone, 2005
20th Century Fox
Ежегодно семейство Стоунов бдит рождественскую традицию: все семейство собирается за праздничным столом, дарит подарки и вместе встречает Новый год. Правда, собравшись в очередной раз, Стоуны не смогли насладиться привычным новогодним трепом и закусками: старший сын Эверет привозит в гости свою невесту Меридит, которая тут же портит настроение всем присутствующим. А вечер только начался.
Реальная любовь
Love Actually, 2003
В канун новогодних праздников, кажется, люди становятся добрее. Они чаще улыбаются, встречаются, обнимаются, целуются, влюбляются. Любовь и запах имбирных пряников так и витает в воздухе. И как им можно сопротивляться?
Однажды в Токио
Tokyo Godfathers, 2003
Трое бездомных находят на свалке новорожденную девочку. Прямо в канун Рождества! Не понаслышке зная, что такое жизнь в детдоме и на улице, троица решает не идти в полицию, а самостоятельно найти родителей младенца.
Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones’s Diary, 2001
30-летняя одинокая британка Бриджит, потерпев очередной любовный провал, дает себе парочку новогодних обещаний: сбросить 20 килограмм, бросить курить, меньше пить и найти свою любовь. Чтобы не врать себе, она заводит дневник, в которые записывает все свои успехи: от смены имиджа до своих любовных побед.
Семьянин
The Family Man, 2000
Преуспевающий бизнесмен Джек купается в деньгах и женском внимании и все же чувствует, что в его жизни не хватает уюта, тепла и любви. Неожиданное знакомство с чернокожим юношей переворачивает жизнь героя вверх тормашками: он просыпается в незнакомом доме, женатым и с двумя детьми на руках. Он, наконец, получил то, чего так желал, но готов ли он теперь жить жизнью скромного добропорядочного семьянина?