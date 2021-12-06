10 фильмов с новогодним настроением 6.12.2021, 12:15

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До Нового года - 26 дней.

Ivi.ru собрал 10 фильмов с новогодним настроением.

Очень плохие мамочки 2

A Bad Moms Christmas, 2017

Эми, Карла и Кики окончательно стали «плохими» мамами. Они не готовят обеды детям, не украшают дом к Рождеству и не участвуют во внешкольных мероприятиях. И в целом все были бы счастливы, если бы не вездесущие бабушки со старым взглядом на жизнь и воспитание. К мамам приехали их мамы, и новогодние праздники тут же превратились в борьбу за доминирование.

Плохой Санта 2

Bad Santa 2, 2016

Уилли приезжает в Чикаго, чтобы провернуть свое последнее новогоднее преступление — ограбить фонд помощи бездомным. Костюмчик Санты наглажен, Маркус уже ждет героя в своем ненавистном костюме эльфа, а в благотворительной организации ждет действий «свой человек» — мама Уилли. Что может пойти не так?

Рождество

The Night Before, 2015

По старой традиции трое лучших друзей Итан, Исаак и Крис отмечают Рождество вместе. В этом году праздник обещает быть незабываемым: Исаак вот-вот должен стать отцом, а, значит, следующее Рождество он будет отмечать со своей семьей. Понимающая беременная супруга отпускает его оторваться в компании холостяков в последний раз. Это Рождество друзья точно запомнят на всю жизнь.

Любите Куперов

Love the Coopers, 2015

Шарлотта и Сэм Куперы собирают своих детей и их семьи, чтобы в последний раз провести Рождество вместе. Старшие Куперы уже забыли, когда были счастливы вместе, и решили развестись сразу после торжества. Но, как-никак, а праздник объединяет и заставляет переосмыслить многие решения.

Отпуск по обмену

The Holiday, 2006

Любовница женатого мужчины Айрис, живущая в английской провинции, и обманутая своим любимым Аманда, греющаяся под калифорнийским солнцем, находят дуг друга в интернете и обмениваются на новогодние праздники домами. Как выясняется, смена обстановки — идеальное решение накопившихся проблем.

Привет семье!

The Family Stone, 2005

20th Century Fox

Ежегодно семейство Стоунов бдит рождественскую традицию: все семейство собирается за праздничным столом, дарит подарки и вместе встречает Новый год. Правда, собравшись в очередной раз, Стоуны не смогли насладиться привычным новогодним трепом и закусками: старший сын Эверет привозит в гости свою невесту Меридит, которая тут же портит настроение всем присутствующим. А вечер только начался.

Реальная любовь

Love Actually, 2003

В канун новогодних праздников, кажется, люди становятся добрее. Они чаще улыбаются, встречаются, обнимаются, целуются, влюбляются. Любовь и запах имбирных пряников так и витает в воздухе. И как им можно сопротивляться?

Однажды в Токио

Tokyo Godfathers, 2003

Трое бездомных находят на свалке новорожденную девочку. Прямо в канун Рождества! Не понаслышке зная, что такое жизнь в детдоме и на улице, троица решает не идти в полицию, а самостоятельно найти родителей младенца.

Дневник Бриджит Джонс

Bridget Jones’s Diary, 2001

30-летняя одинокая британка Бриджит, потерпев очередной любовный провал, дает себе парочку новогодних обещаний: сбросить 20 килограмм, бросить курить, меньше пить и найти свою любовь. Чтобы не врать себе, она заводит дневник, в которые записывает все свои успехи: от смены имиджа до своих любовных побед.

Семьянин

The Family Man, 2000

Преуспевающий бизнесмен Джек купается в деньгах и женском внимании и все же чувствует, что в его жизни не хватает уюта, тепла и любви. Неожиданное знакомство с чернокожим юношей переворачивает жизнь героя вверх тормашками: он просыпается в незнакомом доме, женатым и с двумя детьми на руках. Он, наконец, получил то, чего так желал, но готов ли он теперь жить жизнью скромного добропорядочного семьянина?

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