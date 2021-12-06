Сможет ли режим платить по долгам? 3 6.12.2021, 12:17

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У Минска возникают серьезные проблемы из-за санкций.

Одним из ключевых элементов пятого пакета санкций, введенного на днях США, стали секторальные санкции против белорусского государственного долга. Что это?

Санкционное подразделение Минфина США, OFAC, запретило американским гражданам и организациям предоставлять новые займы Министерству финансов и Банку развития Беларуси (принадлежит правительству) или покупать новые облигации обеих госорганизаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте.

Почему США ввели санкции против госдолга Беларуси и как это будет действовать? Газета «Белорусы и рынок» разбиралась с финансовым аналитиком Альпари Евразия Вадимом Иосубом.

— Доллар официальная валюта США, операции в долларах в конечном итоге обслуживаются американскими банками. С точки зрения США, если кто-то что-то продает за доллары, покупает за доллары, привлекает или возвращает долларовые долги, совершает любые долларовые операции — значит, прибегает к услугам американской финансовой системы, банковской системы. Американцы считают вправе самостоятельно определять: кому оказывают услуги, а кому – нет. А часть белорусского госдолга размещается в долларах и обслуживается в долларах, — поясняет финансовый аналитик.

Что прописано в новом пакете санкций

— Очень часто американские санкции прочитываются по-разному.

Американские физлица и юрлица не могут покупать белорусский новый госдолг в долларах, тут все понятно. А что в случае, если речь идет о продаже долга другим лицам, не американцам, даже о продаже долга на внутреннем рынке?

Например, Минфин продает долларовый долг белорусским банкам – такая практика в стране распространена. Но в любом случае проведением, обслуживанием этих операций, долларовых платежей занимаются американские банки. То есть невозможно сделать долларовый платеж без участия американского банка. Равно как и невозможно провести платеж в евро без участия европейского банка, а в российских рублях — без российского банка. Все эти платежи идут через корреспондентские счета в соответствующей валюте, а все корреспондентские счета в долларах обслуживаются американскими банками.

Американцам запрещено покупать белорусские облигации — это прописано ясно и четко. Но это можно прочесть и таким образом, что американским банкам нельзя обслуживать любые операции с белорусским госдолгом. А это значит, что выпускать долларовые облигации невозможно в принципе, будь то для размещения в Европе, в России или на внутреннем рынке.

Что делать со старым долгом

По данным Минфина Беларуси, сейчас в долларах США номинированы обращающиеся выпуски внутренних гособлигаций на 2,64 млрд доллара, или около 60% всего внутреннего долга. У Банка развития в обращении находятся долларовые облигации еще на 115 млн долларов, следует из его материалов. Последний на данный момент долларовый выпуск облигаций Минфина был размещен в конце сентября на 17,4 млн долларов.

Возникает логический вопрос: затронут ли санкции старый госдолг Беларуси?

— Если прочитывать дословно, то речь идет исключительно про новые долги: формального запрета на обслуживание старых долгов, на проведение платежей по возврату старых долгов нет. Запрет касается выпуска нового долга.

Но вопрос со старыми долгами с нюансами. Тонкость заключается в том, что, хотя прямого запрета на выплату и обслуживание старых долгов нет, на практике могут возникнуть очень серьезные сложности, проблемы с выплатой старых долгов. Как это работает?

Например, будет платеж по погашению ранее выпущенных облигаций. Раньше такой платеж прошел бы без проблем, а сейчас американский банк может завалить плательщика в РБ десятком дополнительных вопросов – банку нужны гарантии, что он не нарушает санкционный режим. Практика показывает, что в случае проведения платежа у обслуживающего банка возникает вопрос: а не попадает ли этот платеж под санкции? Банк теоретически может заниматься этим платежом месяц, полгода, год, сколько угодно.

Есть ли выход?

— Возможный выход: привлекать долги в других валютах, например, привлекать деньги в российских рублях. Пока еще нет больших проблем для привлечения долга, номинированного в евро. Почему? Когда мы говорим о платежах в долларах. То корреспондентские счета открыты в американских банках, если говорим о платежах в евро, то корреспондентские счета открыты в европейских банках. Но это могут быть европейские дочки российских банков, например, у российского банка ВТБ есть крупная дочка во Франкфурте. Пока на уровне Евросоюза не запрещены операции в евро, теоретически белорусские власти могут проводить операции в евро через европейские дочки российских банков. Но это возможно только до того времени, пока европейским банкам это явно не запретят. Если Евросоюз однозначно запретит проведение таких операций, то европейские дочки российских банков не станут рисковать своими лицензиями.

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