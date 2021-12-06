закрыть
6 декабря 2021, понедельник, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В украинских СМИ появилось видео задержания футболиста Милевского

5
  • 6.12.2021, 12:24
  • 10,236
В украинских СМИ появилось видео задержания футболиста Милевского

Судя по записи, его задерживали сотрудники СБУ.

В столице Украины задержали экс-футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского и его агента Александра Панкова. Такие выводы можно сделать из видео, оказавшегося в наличии у телеграмм-канала APnews.

На данный момент неизвестны подробности инцидента и возможные причины причины задержания. На видео люди в обмундировании с пометками «СБУ» и автоматами вели себя с задержанными жестко и агрессивно.

Журналисты попыталась связаться с Милевским и его представителями, чтобы получить комментарии, однако их телефоны вне доступа. В правоохранительных органах также пока никак не прокомментируют ситуацию.

Однако пользователи соцсетей высказывают мнение, что видео может быть постановочным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников