В украинских СМИ появилось видео задержания футболиста Милевского

В украинских СМИ появилось видео задержания футболиста Милевского5
- 6.12.2021, 12:24
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Судя по записи, его задерживали сотрудники СБУ.
В столице Украины задержали экс-футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского и его агента Александра Панкова. Такие выводы можно сделать из видео, оказавшегося в наличии у телеграмм-канала APnews.
На данный момент неизвестны подробности инцидента и возможные причины причины задержания. На видео люди в обмундировании с пометками «СБУ» и автоматами вели себя с задержанными жестко и агрессивно.
Журналисты попыталась связаться с Милевским и его представителями, чтобы получить комментарии, однако их телефоны вне доступа. В правоохранительных органах также пока никак не прокомментируют ситуацию.
Однако пользователи соцсетей высказывают мнение, что видео может быть постановочным.