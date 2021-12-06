«В квартире было перерыто все, в том числе мои вещи» 1 6.12.2021, 12:45

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Белорус рассказал, каково это — снять комнату у игромана.

Бабушки бывают разные: у одних ты тихо и спокойно живешь в комнате, не зная бед, другие могут запросто устроить квартиранту «райскую жизнь». Но что, если рассмотреть в качестве арендодателя не пенсионерку, а мужчину средних лет? Разве может что-то пойти не так? Оказывается, вполне. И Дмитрий это досконально знает и рассказал свою историю «Онлайнеру».

— История эта произошла в 2013 году, когда я решил переехать из райцентра в Минск, — начинает рассказ молодой человек. — Как водится, стартовых денег было совсем немного, поэтому было принято решение снимать не квартиру, а комнату. После непродолжительных поисков на объявление откликнулся адекватный с виду мужчина, бизнесмен, которому просто скучно жить одному, да и лишняя комната простаивает (как впоследствии оказалось, весь его бизнес — это то, что он подкрашивает машины в своем гараже).

Квартира находилась на улице Райниса. Сама комната была хоть и очень скромной, но вполне пригодной для временного жилья холостого парня, да и время было такое, что решать нужно было на месте, никакого «подумаю», иначе следующий желающий уже стоит за дверью и ждет.

В первый же день хозяин предложил распить с ним коньяк «за знакомство», который уже начатый стоял на столе. Посчитал, что нехорошо начинать соседство с отказа, и поддержал компанию. Но на следующий день он подошел с тем же предложением. На этот раз я вежливо отказался, поскольку нужно было устраиваться на работу, обживаться и пр., а чтобы пить каждый день коньяк, необязательно было уезжать из райцентра. Но, как оказалось, компания была ему не очень и нужна.

Изрядно выпив, он без спроса пришел ко мне в комнату и начал длинные рассказы о своей жизни, как раньше он круто зарабатывал и какая [нехорошая] его бывшая жена, что от него ушла, как только доходы стали падать. Из рассказов можно было понять, что доходы стали падать прямо пропорционально объемам выпивки.

Но скоро я понял, что очень легко бы отделался, если бы хозяин оказался простым алкоголиком. Выяснилось, что все то немногое, что он зарабатывает, он просаживает в казино.

Поэтому, собственно, ему и понадобилось сдавать комнату: на свой обычный заработок он уже не выживал. Причем постоянно с гордостью заявлял и показывал, что вон ту люстру и этот диван он купил на выигранные в казино деньги. Чтобы не провоцировать его на лишние откровения, я деликатно молчал о том, сколько таких люстр и диванов он проиграл, не говоря уже о его бывшей семье.

Достаточно серьезный шок для меня произошел спустя месяц жизни в этой квартире. Пока я был на работе, к нему пришли судебные исполнители и описали часть имущества, поскольку он был должен крупную сумму бывшему компаньону по бизнесу и тот периодически их на него натравливал. Было перерыто все в доме, в т. ч. и мои вещи, и очень повезло, что у меня не было ничего ценного, чтобы можно было описать, поскольку снимал я без договора: было бы не доказать, что вещи эти мои.

И вот случился переломный момент: он позвонил мне посреди ночи и спросил, когда я планирую рассчитаться за месяц, на что я резонно заметил, что срок оплаты еще через неделю. Он попросил оплатить прямо сейчас, причем за 2 месяца вперед.

Ночью было не до выяснения отношений, да и я еще был молод и глуп, поэтому согласился. Через 10 минут он приехал на такси и забрал деньги. На следующий день он ходил мрачный и говорил, что все проиграл, предъявлял мне за то, что я эти деньги ему отдал. Краткое содержание претензий: «Ты что, не видел, что я был пьяный и в азарте, ты не понимал, что я эти деньги просажу?»

С этого момента я для него стал не источником дохода, а просто челом, который «впустую» будет занимать комнату еще 2 месяца и ничего не даст, поэтому начался процесс моего выживания. То он шумно себя вел, то пел пьяные песни, то приглашал собутыльника, а однажды заявил, что у него пропали старинные серебряные часы, оставленные от деда, и неоднозначно намекал на то, что их украл я или кто-то, кто ко мне приходил, пока его не было дома (а ко мне не приходил ни разу никто).

Он показательно звонил «другу-юристу» по телефону, уточнял детали, как правильно написать заявление, какие данные он должен узнать у меня, чтобы приобщить к делу и пр. Я понимал, что до правоохранительных органов дело не дойдет, поскольку ему пришлось бы объяснять, кто я такой, и это было бы не в его пользу, но все же было крайне неприятно.

И вот, наконец, подошла моя очередь на общежитие. Я тут же собрал вещи и уехал с этого проклятого места, даже не потребовав вернуть мне деньги за один лишний оплаченный месяц, т. к. понимал, что их у него нет, да и не хотелось вообще с ним ничего обсуждать.

На прощание он пожал мне руку, похлопал по плечу, мол, «молодец, нормальный пацан», предложил даже звонить ему, если когда-нибудь «не будет куда девчонку привести». По пути в такси удалил его номер, чтобы больше никогда не видеться и по возможности навсегда забыть.

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