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Каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР

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  • 6.12.2021, 12:52
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Каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР

Почти половина опрошенных не смогла назвать ни одной из республик бывшего Союза.

Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик: 11% признались, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками. Такие результаты были получены в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР». Большинство из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Доля же способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: все 15 вспомнили только 6% респондентов. Более четверти опрошенных — 27% — не смогли назвать ни одной республики, а в возрастной группе до 34 лет таких почти половина (48–49%). Вспоминая названия республик, россияне чаще всего забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, на базе которой была образована Российская Федерация: ее назвали лишь 28% опрошенных. Такой же результат у Туркменской ССР.

Опрос был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

Первая по популярности среди респондентов отрицательная коннотация, связанная с Советским Союзом, — это дефицит товаров, очереди в магазинах, талоны. Про это вспомнили 5% россиян, причем чаще так говорили люди в возрасте 25–34 лет (9%) и 35–44 лет (7%), жившие при СССР в детстве или родившиеся после его распада.

Второй по популярности ответ в этой группе (4% опрошенных) — ассоциация СССР с обманом людей, ограничением свободы, застоем и бедностью населения.

Только у 1% россиян СССР связан с красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом. Среди людей, ответивших так, больше всего молодежи — 18–24 лет (5%) и 25–34 лет (3%).

Также 1% респондентов вспомнил про железный занавес — барьер между СССР и капиталистическими государствами.

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