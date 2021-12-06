Каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР 20 6.12.2021, 12:52

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Почти половина опрошенных не смогла назвать ни одной из республик бывшего Союза.

Почти каждый пятый взрослый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик: 11% признались, что не знают расшифровку, а еще 8% сделали это с ошибками. Такие результаты были получены в ходе опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках совместного проекта с РБК «30 лет без СССР». Большинство из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Доля же способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: все 15 вспомнили только 6% респондентов. Более четверти опрошенных — 27% — не смогли назвать ни одной республики, а в возрастной группе до 34 лет таких почти половина (48–49%). Вспоминая названия республик, россияне чаще всего забывали о РСФСР — Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, на базе которой была образована Российская Федерация: ее назвали лишь 28% опрошенных. Такой же результат у Туркменской ССР.

Опрос был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает ВЦИОМ.

Первая по популярности среди респондентов отрицательная коннотация, связанная с Советским Союзом, — это дефицит товаров, очереди в магазинах, талоны. Про это вспомнили 5% россиян, причем чаще так говорили люди в возрасте 25–34 лет (9%) и 35–44 лет (7%), жившие при СССР в детстве или родившиеся после его распада.

Второй по популярности ответ в этой группе (4% опрошенных) — ассоциация СССР с обманом людей, ограничением свободы, застоем и бедностью населения.

Только у 1% россиян СССР связан с красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом. Среди людей, ответивших так, больше всего молодежи — 18–24 лет (5%) и 25–34 лет (3%).

Также 1% респондентов вспомнил про железный занавес — барьер между СССР и капиталистическими государствами.

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