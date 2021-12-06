Без флага и гимна 2 Telegram-канал «СерпомПо»

6.12.2021, 13:03

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Умеет российское начальство примазываться к чужим победам.

Российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса. Выступали лишенные флага и гимна – наказание страны за допинг.

«Конечно, это неприятно — не иметь шанса поднять свой флаг и услышать свой гимн …»,- говорил Даниил Медведев.

Но российскому начальству это «до лампочки». Думский жириновец Дмитрий Свищев в восторге: «Мы ведь не побеждали в этом турнире целых 15 лет!»

Умеет начальство примазываться к чужим победам. «Мы»? «Здорово мы пахали!» - сказала муха, сидя на быке».

Вы, т.е. начальство, никогда и ни в чем не побеждали - ни в войнах, ни в спорте, ни в космосе, ни в труде. Вы только «пальцы кидали» сверху и плотно, до запаха и тараканов, обжили бункерную капсулу «гордости» за победы страны. Отделив себя от народа, устроив себе особую жизнь вдали от его проблем.

И еще Свищев употребил слова: «Пусть даже наши ребята и были без флага и гимна …»

Нет, амиго. Не «пусть».

Это как раз была ваша, т.е. начальства, единственная работа – поставить дело спорта в стране так, чтобы не было допинга, не было воровства медалей с помощью допинга. Но вы же хотели «гордиться». И опозорили страну, провалили дело. Как проваливаете сегодня все: от медицины и социального обеспечения до космоса и внешней политики.

Поздравляя российских теннисистов с победой, вас, начальство, следует отделить от их победы. «Позвольте вам выйти вон». Без флага и гимна.

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