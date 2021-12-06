Задержание футболиста Милевского в киевском ресторане оказалось постановкой 2 6.12.2021, 13:26

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Силовики заявили, что не участвовали в «спецоперации».

Сегодня в украинских СМИ появилось видео задержания экс-футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского в ресторане Boho в центре Киева.

В силовых органах прокомментировали, что сотрудники полиции Киева не были задействованы в этой ситуации.

В ресторане Boho в ответ на вопрос Новини.LIVE о задержании Артема Милевского сказали, что не комментируют эту ситуацию. На уточняющий вопрос - так это было задержание известного футболиста силовиками или розыгрыш, нам ответили, что уже дали исчерпывающий ответ и больше комментариев не будет.

Как сообщает источник издания - это была постановка и, возможно, в скором времени мы увидим новый сериал на наших телеканалах.

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