Задержание футболиста Милевского в киевском ресторане оказалось постановкой

Задержание футболиста Милевского в киевском ресторане оказалось постановкой2
- 6.12.2021, 13:26
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Силовики заявили, что не участвовали в «спецоперации».
Сегодня в украинских СМИ появилось видео задержания экс-футболиста брестского «Динамо» Артема Милевского в ресторане Boho в центре Киева.
В силовых органах прокомментировали, что сотрудники полиции Киева не были задействованы в этой ситуации.
В ресторане Boho в ответ на вопрос Новини.LIVE о задержании Артема Милевского сказали, что не комментируют эту ситуацию. На уточняющий вопрос - так это было задержание известного футболиста силовиками или розыгрыш, нам ответили, что уже дали исчерпывающий ответ и больше комментариев не будет.
Как сообщает источник издания - это была постановка и, возможно, в скором времени мы увидим новый сериал на наших телеканалах.