Врач из Слуцка: COVID-19 - коварная инфекция, осложнения могут наступить на фоне полного благополучия 6.12.2021, 13:31

5,046

Сколько сейчас пациентов проходит через кабинет компьютерной томографии?

С начала пандемии коронавируса одной из самых востребованных медицинских диагностик стала компьютерная томография. Именно КТ-исследование достоверно показывает состояние внутренних органов, степень и объёмы их поражения у заболевших COVID-19.

Сколько сейчас пациентов проходит через кабинет компьютерной томографии? Почему лучше не затягивать с самолечением, а обращаться сразу к врачу? Чем отличается аппарат МРТ от КТ? На эти и другие вопросы «Kур'еру» ответила Юлия Забагонская, заведующая кабинетом компьютерной томографии Слуцкой ЦРБ.

«Сейчас в Слуцке заметно снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кабинет КТ принимает от 80 до 100 пациентов в сутки, а на пике заболеваемости бывало по 150−180 человек, — говорит Юлия Забагонская. — Из-за большого потока пациентов мы работаем без выходных и по праздникам. Иногда могут вызвать ночью, причём не один раз. Нагрузка очень серьёзная.

Как защищены специалисты кабинета КТ

Комбинезон, респиратор, шапка, перчатки, бахилы, маска и щиток на лицо — всё это нужно надевать для защиты от инфекции при работе с пациентами «грязной» зоны. Конечно, всё это очень неудобно, особенно летом. Но как-то приспосабливаемся.

Когда началась первая волна пандемии, у меня был большой страх за семью. Я боялась принести домой инфекцию и заразить своих близких. Поэтому моя семья жила отдельно от меня. Виделись мы крайне редко. Так продолжалось почти год, пока не стало предельно ясно, как можно защищаться от коронавируса.

Изначально я скептически относилась к прививкам, но со временем, прочитав много информации, пришло осознание, что сейчас это единственный способ противостоять пандемии. И как показывает практика, вакцинированные переносят болезнь в лёгкой форме.

Не нужно пренебрегать и средствами защиты. Если есть хоть какой-то шанс себя защитить, уберечь от заражения, то почему бы им не пользоваться.

Про тяжёлых пациентов

COVID-19 — очень коварная инфекция, так как осложнения могут наступить на фоне полного благополучия и хорошего самочувствия после выздоровления.

Некоторые до сих пор считают ковид фейковой болезнью. Я категорически не разделяю такого мнения, потому что своими глазами вижу тяжёлых пациентов с поражением лёгких до 100%. Это очень страшно, ты видишь лёгкие человека и понимаешь, что ему нечем дышать.

Были пациенты, которые, казалось, полностью безнадёжны, но выкарабкивались.

Не нужно геройствовать

Мне как-то позвонила знакомая, женщина в возрасте. Она температурила уже пять дней и хотела моего совета, что ей делать. Конечно, я ей рекомендовала немедленно вызвать врача.

Знакомая так и сделала, но в больницу ложиться отказалась. Надеялась попринимать таблетки и отлежаться в постели.

Второй раз она позвонила мне через 10 дней от начала болезни, температура не падала. На 11-й день её положили в больницу с 80% поражения лёгких, а через пять дней она умерла…

Если человек температурит более трёх суток и температура на фоне приёма жаропонижающих средств не спадает, то стоит понимать, что развивается заболевание. Нужно вызывать врача или обращаться в поликлинику, а не ждать 10 дней, думая, что всё само пройдёт. Не надо геройствовать и рисковать!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».