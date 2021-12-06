Компания «МенюБай» сообщила о своей ликвидации 1 6.12.2021, 14:33

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Утром в соцсетях обсуждали проблемы с доступом к сайту компании.

Сегодня с утра в соцсетях голодные люди стали обсуждать проблемы с доступом к Menu.by. Утром сервис не принимал заказы ни через сайт, ни через мобильное приложение. Короткий номер также был недоступен. Утром сотрудники компании рассказали журналисту Onlíner о том, что на сайте ведутся технические работы. В обед журналисты получили письмо от СЕО с сообщением, что 6 декабря служба доставки Menu.by останавливает свою деятельность.

Сотрудники: ничего не знаем, у нас техработы

В социальных сетях сервиса никакой информации о фатальном закрытии нет — ни в Facebook, ни во «ВКонтакте», ни в Instagram. Бывшая работница Menu.by на вопрос о возможном закрытии сервиса ответила следующее: «Есть информация, что это не так, временные технические работы до 12 часов дня».

На сайте kartoteka.by указано, что ООО «МенюБай» живо-здорово.

Журналистам удалось дозвониться до Menu.by по стационарному телефону.

— Никакой информацией мы, сотрудники, не располагаем. Мы тоже увидели сообщения о закрытии в соцсетях, но подтвердить эту информацию не можем, к нам она не поступала, ни о каком закрытии мы, сотрудники, не в курсе. У нас технические работы до 12, потом мы начинаем работу.

Также мы отправили письмо с вопросами о возможном закрытии на электронную почту сервиса. Опубликуем ответ компании, когда его получим.

После 11 утра на сайте Menu. by появилась информация, что по техническим причинам сервис не будет работать сегодня до 13:00. После 13:00 служба доставки так и не заработала. Также перестали отвечать по номеру, по которому мы смогли дозвониться до Menu. by утром.

Официально: Menu. by останавливает свою деятельность

В районе обеда на почту Onlíner пришло письмо от директора ООО «МенюБай» Ануш Нерсисян с пресс-релизом: служба доставки Menu.by останавливает свою деятельность с 6 декабря 2021 года и объявляет о начале ликвидации. Причина связана с несостоявшимися сделками по продаже или слиянию компании с международными службами доставки. В письме сообщается, что переговоры продолжались более полутора лет, однако договоренности не были достигнуты. Кроме того, на протяжении этого периода инвесторы приняли решение недофинансировать кассовый разрыв в ожидании сделки.

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