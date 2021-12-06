Как западные компании кормят лукашенковских пропагандистов 2 6.12.2021, 14:55

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6 из 10 рекламных роликов на белорусских госканалах размещены западными заказчиками.

Немецкая НКО Liberico совместно с Профсоюзом белорусов в Великобритании опубликовали новый доклад об этом, сообщает DW Беларусь.

Они проанализировали 960 рекламных роликов, которые показали "Беларусь 1", ОНТ и СТВ с 15 по 21 ноября с 7 до 10 вечера. Результат: 58 процентов были размещены западными компаниями, 30 процентов – белорусскими, 12 процентов остались на долю компаний из России, Украины, Индии, Южной Кореи и некоторых других стран.

Больше всего рекламных роликов разместили Mars (США), Procter & Gamble (США), Henkel (Германия) и Sanofi (Франция). За ними следуют Queisser Pharma (Германия), Grindeks (Латвия), Colgate-Palmolive (США), PepsiCo (США), Dr. Theiss Naturwaren (Германия) и Sandoz (Швейцария), а также GlaxoSmithKline (Великобритания), Jacobs (Нидерланды), A1 (Австрия) и Danone (Франция).

Марко Фибер, глава немецкого отделения Libereco, говорит: "Мы шокированы тем, что немецкие компании продолжают финансировать телеканалы Лукашенко за счет рекламных средств, несмотря на многочисленные задокументированные нарушения прав человека в Беларуси. Непосредственно перед и после пропагандистских выпусков новостей и между подстрекающими к травле программами, в которых буквально вываливают грязное белье критиков режима, компания Henkel размещает рекламу моющих средств. Когда медицинское обслуживание более 900 политзаключенных совершенно неадекватно, немецкие фармацевтические компании рекламируют там свои лекарства. Эти крайне сомнительные с моральной точки зрения рекламные акции должны быть немедленно прекращены".

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