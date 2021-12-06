Какая погода ждет белорусов на неделе? 6.12.2021, 14:58

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Прогноз погоды на 7-9 декабря.

7 декабря погодные условия в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, днем по западной половине республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью и утром во многих районах, днем по востоку страны пройдет снег, мокрый снег, в юго-восточных районах с дождем. Местами будут отмечаться налипание мокрого снега, гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -2..-8°С, по юго-востоку будет -1..+1°С, ночью по северо-западной половине при прояснениях ожидается понижение до -9..-14°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

8-9 декабря погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения, лишь 8 декабря в ночные часы по юго-востоку страны еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

8 декабря ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны местами пройдет кратковременный снег. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер ожидается северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от -10°С до -17°С, местами она понизится до -18..-20°С, по югу будет -6..-9°С; днем температурный фон будет находиться в пределах от -4°С до -11°С, местами будет до -14°С.

9 декабря сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью -10..-17°С, местами -18..-20°С, по югу -8..-9°С; днем -5..-11°С, местами до -14°С.

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