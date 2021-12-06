«Белавиа» отключили от международных систем взаиморасчетов для авиаперевозок 2 6.12.2021, 15:18

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Что это значит?

«Белавиа» отключили от системы взаиморасчетов BSP и системы CASS для грузовых авиаперевозок. Об этом zerkalo.io сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

— Мы подтверждаем, что авиакомпания «Белавиа» была отстранена от участия в Программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и Системы расчетов по грузовым счетам (CASS), — сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта.

Система BSP унифицирует финансовые и информационные потоки, тем самым упрощая процедуру оформления и продажи авиабилетов как самими авиакомпаниями, так и агентами. Ее запустили в 1971 году в Японии, а сейчас система охватывает более 370 авиакомпаний в 180 странах мира, через нее прохоит около 70% непрямых продаж билетов. В последние годы (за исключением 2020-го) через нее продается билетов более чем на 230 млрд долларов ежегодно.

Система расчетов по грузовым счетам (CASS) предназначена для проведения расчетов между авиакомпаниями и экспедиторами.

Такое решение, вероятно, принято в связи с принятыми на прошлой неделе европейскими ограничениями. Евросоюз ввел санкции против 17 физических и 11 юридических лиц, среди которых значится белорусский авиаперевозчик «Белавиа».

Перед принятием пятого пакета санкций гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец рассказывал, что ограничения коснутся лизинговых контрактов белорусского авиаперевозчика, поэтому лизинговые компании заблаговременно потребовали вернуть часть самолетов.

К тому времени из флота «Белавиа» вывели как минимум два Boeing 737−800. Воздушные суда прибыли в Стамбул, где «потеряли» белорусскую регистрацию EW, обретя номера Сан-Марино T7−438 и Ирландии EI-GYP, после чего их перегнали в аэропорты Вонсдрехта (Нидерланды) и Остравы (Чехия). Авиакомпания пока не подтвердила эту информацию. Ранее «Белавиа» уже отправила три своих новейших самолета Embraer в Казахстан — для бортов искали временную стоянку.

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