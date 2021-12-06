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СБУ о видео с Милевским: Это пранк

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  • 6.12.2021, 15:23
  • 2,426
СБУ о видео с Милевским: Это пранк

Футболиста не задерживали.

В Службе безопасности Украины заявили, что информация о задержании бывшего футболиста сборной Украины Артема Милевского в киевском ресторане Boho является фейком.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

«Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены», — отметил он.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у вроде бы «силовиков» ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

6 декабря начало распространяться видео, на котором Артема Милевского и его агента Александра Панкова якобы задерживают в киевском ресторане Boho люди в форме с надписью «СБУ», которые вели себя достаточно жестко по отношению к экс-футболисту и его представителю.

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