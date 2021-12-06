закрыть
6 декабря 2021, понедельник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режим решил «отморозить уши» назло Западу

12
  • 6.12.2021, 15:29
  • 11,932
Режим решил «отморозить уши» назло Западу

Стало известно, какие «контрсанкции» введут белорусские власти.

Режим в ответ на санкции расширил списки лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. Также ограничения будут приняты по ряду товаров и в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИД.

Там отмечают, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки, также будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.

Тем временем белорусская экономика несет реальные потери от санкций Запада. В частности, белорусским банкам и компаниям перекрыли платежи в долларах и евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников