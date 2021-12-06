Режим решил «отморозить уши» назло Западу

Режим решил «отморозить уши» назло Западу12
- 6.12.2021, 15:29
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Стало известно, какие «контрсанкции» введут белорусские власти.
Режим в ответ на санкции расширил списки лиц, которым запрещен въезд в нашу страну. Также ограничения будут приняты по ряду товаров и в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИД.
Там отмечают, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки, также будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.
Тем временем белорусская экономика несет реальные потери от санкций Запада. В частности, белорусским банкам и компаниям перекрыли платежи в долларах и евро.