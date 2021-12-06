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На польско-белорусской границе появились эстонские военные

  • 6.12.2021, 15:42
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На польско-белорусской границе появились эстонские военные
фото: twitter.com/mblaszczak

В их задачу входит возведение и ремонт заграждений.

Эстонские военные прибыли в Польшу для охраны границы с Беларусью. Целевая группировка «ЗУБР» - это контингент эстонских войск, который поддерживает польских пограничников в защите границы от нелегальной миграции. Их основная задача-строительство и ремонт временного забора, сообщили польские военные.

В состав эстонского контингента, насчитывающего около 70 человек, входят инженеры, разведчики и военные корреспонденты. Ядро подразделения сформировано вокруг инженерного взвода, в состав которого также включили около 20 резервистов-добровольцев.

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