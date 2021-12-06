Глава Минюста о закрытых организациях: Под эгидой заботы о кошечках подрывали устои государства 4 6.12.2021, 15:46

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Как режим испугался пушистых четвероногих.

Министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко в эфире телеканала СТВ прокомментировал закрытия НГО в Беларуси:

— Есть перечень факторов, так называемая красная черта, которую переступать нельзя. И одним из основных этих факторов является то, что, заявив свою деятельность в рамках какого-то спектра услуг или направления развития (заботиться о кошечках, воспитывать спортсменов и так далее), – именно в этом «коридоре» и должна двигаться некоммерческая структура.

А на деле оказалось совсем не так. Те структуры, которые должны были заниматься вроде как кошечками и собачками, начали заниматься неспецифической деятельностью. Причем в отдельных случаях она была направлена на подрыв устоев государственной власти.

— Маскировались, короче, — парировала на его слова ведущая.

— Вы, наверное, подобрали именно то слово – именно маскировались. Под эгидой добрых дел делали дела, которые подрывали устои нашего государства. Поэтому результат такой.

Напомним, в интервью BBC, когда Лукашенко также комментировал ликвидацию негосударственных организаций, речь зашла об организациях, занимавшихся защитой животных. Он сообщил, что те, негосударственные и некоммерческие организации, которые «помогали людям» в Беларуси «пальцем не тронули», а те, которые, якобы, пользовались иностранной помощью и «громили здесь» — ликвидировали.

— Центр любителей животных — это, разве, оружие Запада? — уточнил журналист Стив Розенберг.

— То, что вы называете: животных, там… Ну, звучит на картинку. А вы посмотрите, чем они занимались. Для меня это, кстати, новость, но я уверен, что вот это была шильда, что они защищали животных, а деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции — на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами. Животных вы тут поддерживали…

И пообещал: «вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали».

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