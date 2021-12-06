Российский авторынок рухнул на 20% 2 6.12.2021, 15:49

3,156

Ожидается, что в следующем году негативный тренд сохранится.

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в ноябре 2021 года снизились на 20,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 125,466 тыс. шт., говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет finanz.ru.

«В ноябре продано 125,466 тыс. автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января - ноября 2021 года все же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года», - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Ассоциация ожидает, что в следующем году существующий негативный тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся.

В Ассоциации отметили, что повышение ставки утилизационного сбора, а также отмена нулевой ввозной пошлины на электромобили может негативно повлиять на развитие этого сегмента рынка в РФ.

По словам Штэрцеля, в дополнение к негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию.

«Опубликованный проект постановления правительства предполагает почти девятикратное увеличение ставки утилизационного сбора на электромобили. В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили эта мера существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России» - отметил Штэрцель.

Он также добавил, что такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. «Мы считаем, что принятие указанного постановления приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры», - пояснил Штэрцель.

Окончательные результаты 2021 года и прогноз развития отрасли на следующий год АЕБ объявит на ежегодной пресс-конференции 13 января 2022 года.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в ноябре традиционно оставался «Автоваз», продажи которого в годовом выражении упали на 31%, до 26,4 тыс. авто, а в январе - ноябре показали положительную динамику на 6%, до 320,8 тыс. шт.

На втором месте - южнокорейская компания Kia, продажи которой в ноябре снизились на 31%, до 14,5 тыс. машин, но в январе - ноябре выросли на 5%, до 190,3 тыс. шт.

Замыкает тройку лидеров компания Hyundai, снизившая продажи в ноябре на 17%, до 14,4 тыс. авто. При этом с начала года продажи выросли на 9% - до 159,7 тыс. шт.

Следом идут Renault (-15%, до 11,8 тыс. шт.) и Toyota (-7%, до 7,6 тыс. шт).

Первое место в пятерке самых популярных моделей на российском рынке занимает Lada Vesta: в ноябре продано 9,03 тыс. шт (-23,2% в годовом выражении). Вторая по популярности модель в России - Lada Granta, которой продано 7,23 тыс. шт. (-50,3%). Остальные три места у марок: Hyundai Creta - 6,5 тыс. шт. (-15,3%), Kia Rio - 5,7 тыс. шт. (-42,8%), Renault Duster - 4,4 тыс. шт. (+28,5%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».