Интересные новогодние традиции и обычаи разных стран мира 6.12.2021, 16:16

Новый год — популярнейший праздник в мире, соединяющий старые традиции с новыми.

Кто-то празднует так, как это делали бабушки и дедушки, вспоминая яркие и радостные моменты детства. Кто-то придумывает новые новогодние традиции, воспользовавшись знаниями о том, как празднуют Новый год в разных странах. Подробнее о разномастных традициях празднования Нового года – в материале 24СМИ.

Новогодняя елка

Самое раннее в истории изображение украшенной елки датируется 1576 годом. Событие связывают с Реформацией и Мартином Лютером. По легенде, богослов первым украсил вечнозеленую рождественскую ель зажженными свечами.

В Англию традицию устанавливать рождественскую ель привез принц Альберт, муж королевы Виктории. Первую елку установили в Виндзорском замке в 1848 году. С тех пор обычай распространился на британских территориях.

В Мексике вечнозеленые ели и сосны — непозволительная роскошь. Поэтому дома украшают ветками бурсеры (Bursera microphylla), или слоновьего дерева.

Норвежцы отправляются за елкой в лес. Дома лесную красавицу украшают родители. Детей к процессу не допускают. Когда все готово, семья становится в хоровод вокруг елки. Рождественское дерево обходят по кругу минимум три раза, после чего переходят к вручению подарков.

Новогодняя одежда

Большинство народов мира отмечают Новый год в праздничных нарядах. Но специальных традиций, связанных с одеждой, нет. Исключение составляет Китай, где обычай наряжаться в новую одежду и отправляться в гости зародился 2000 лет назад, в эпоху династии Сун. Китайцы верят, что новые наряды защищают человека от злых духов из прошлого года.

Праздничная мишура

Уже 200 лет мишура является недорогим способом украсить дом и елку. Впервые она появилась в виде тонких металлических проволочек.

В XXI веке традиция сходит на нет — во многих странах мишуру почти перестали использовать. Ежегодно после новогодних празднеств в мире выбрасывают до 61 тыс. километров мишуры. Поклонники экотренда протестуют против загрязнения природы и призывают отказаться от мишуры наряду с оберточной бумагой и полиэтиленовыми пакетами.

Канун Нового года

То, как люди украшают дом, какие блюда выбирают и как празднуют, зависит от семейных и национальных традиций.

Канун Нового года в Бразилии называют Ревейон. Способ празднования — веселая вечеринка. К полуночи бразильцы собираются на пляже. Оттуда удобнее любоваться новогодним фейерверком. Секунды до праздника отсчитывают вслух, ибо привычного россиянам боя курантов в стране нет. Прыгают через волны: Нужно перепрыгнуть семь волн и на каждом прыжке загадать одно желание.

В Европе устраивают фотосессию. Люди фотографируются на фоне елки. Со временем из таких фотографий делают новогодний альбом.

В Эквадоре гуляющие разжигают новогодние костры. Здесь принято сжигать чучела политиков, поп-звезд. Это необычная традиция очищения мира от старого, чтобы освободить место для прихода нового — новых песен, клипов, достижений.

В Финляндии гадают на предстоящий год. Для этого в ведро с холодной водой льют олово. Полученную фигурку интерпретируют как события, которые ожидают гадающего в наступающем году. Похожая традиция появилась и в России — гадание на воске в Рождество.

Луковые косы

Новый год — период обновления, прощания со старым и прихода нового. У греков символом этого периода считается лук. Он «засыпает» зимой, но весной начинает расти. Поэтому в канун праздника греки украшают дом луковыми связками.

В древности традиция выглядела немного иначе. Вокруг поселений в изобилии рос морской лук (Urginea maritima). Первый день года начинался с поиска луковиц. Их несли домой. Удачная находка символизировала благоволение богов к хозяевам жилища.

Кулинарные традиции

В разных культурах удачными считаются определенные продукты или их количество на новогоднем столе. Особенно важно то, что нужно съесть или выпить ровно в полночь под бой часов. В Чили это чечевица, в Испании — виноград, в Австралии — шашлык или колбаски на гриле, в Турции — жаренная индейка.

Скандинавский торт-венок

Дания и Норвегия отмечают Новый год десертом, который называется kransekage. Название означает «торт-венок». Это высокий десерт в форме конуса, состоящий из сложенных друг на друга колец. Его украшают орнаментом из флагов, а в центр ставят бутылку вина.

12 виноградин в Испании

Жители Испании съедают по одной виноградине за каждый удар часов в новогоднюю полночь. Обычай возник на рубеже XIX–XX веков. Его придумали производители винограда в южной части Испании, чтобы популяризировать собственную продукцию. Традиция распространилась на всех испаноязычных территориях.

Эстонцы едят 12 блюд в канун Нового года. Считается, что каждое блюдо дает мужчине дополнительную силу. Часть трапезы оставляют для духов предков, которые посещают родственников в канун праздника.

Япония: с тарелкой лапши

В японской культуре принято встречать Новый год с тарелкой лапши. Тосикоси соба, или «пересекающая год лапша», — традиционное блюдо 31 декабря. Она символизирует преодоление трудностей уходящего года и надежду на удачу в будущем. Блюдо подают с грибами, овощами, морскими водорослями и другими добавками.

«Скачущий Джон» из Америки

«Скачущий Джон» был традиционным блюдом рабовладельческого Юга США. Готовят его на Новый год уже около 200 лет из черного гороха, свинины и риса. Посыпают зеленью или крошками кукурузного хлеба. В тарелку кладут побольше свинины, а под тарелку — монеты. «Скачущего Джона» готовят 1 января. Подают к столу как центральное блюдо, которое будет способствовать увеличению богатства в следующем году. И верят: чем больше в тарелке свинины, тем выше шанс разбогатеть.

Голландские пончики (олиболиен)

В Нидерландах к столу подают зимние пончики. Готовят их из дрожжевого теста, яблок и изюма. Обжаривают во фритюре. Первые пончики появились еще в древние времена у германских племен. Хозяйки обжаривали тесто в раскаленном масле на святочные праздники в честь германской богини Перхты. Божество символизирует зимний солнцеворот. На Святки Перхта ходит по домам, и тех, кто был недостаточно трудолюбив, она разрезает острым мечом. Жир от пончиков заставит меч богини соскользнуть, что спасет человека от наказания.

Свиньи удачи (Glücksschwein)

Свинью в Германии ассоциируют с удачей. На Новый год друг другу дарят марципановых поросят. Их едят и украшают свинками новогодний стол.

Греческие гранаты

В греческой мифологии гранат — символ плодородия и обновления. Его зерна съела богиня Персефона и с тех пор часть года проводит в подземном мире со своим мужем Аидом, а часть — на полях Греции с богиней Деметрой, ее матерью.

Сразу после полуночи греки разбивают гранат о стену дома. Чем больше зернышек выпадет из разбившегося плода, тем удачнее будет год.

Новогодний тост

Миллионы людей поднимают бокалы в новогоднюю ночь, чтобы пожелать друг другу удачи и процветания. Необычная традиция впервые возникла 4000 лет назад. Первые тосты были обещаниями, которые люди давали богам. Их следовало соблюсти, чтобы божества не разгневались.

В Корее принято держать праздничную чашу двумя руками. Это вежливый способ поблагодарить богов за все, что они даровали. Гости наливают напитки друг другу, тем самым подразумевается, что они всегда готовы протянуть друзьям руку помощи. Традиционный корейский алкогольный напиток — соджу. Изготавливается из батата или зерновых. В отличие от традиционной русской водки, соджу обладает сладковатым вкусом.

Во Франции и Италии принято смотреть друг другу в глаза, когда произносятся пожелания. Самый распространенный итальянский тост — «салютай», что означает «за ваше здоровье», и, конечно, Buon anno! — «С Новым годом!»

В Бразилии есть две новогодние традиции. Алкоголь разливают из одного сосуда. Смысл идеи в том, чтобы добиться одинаково прохладной температуры напитков. Вторая традиция связана с прыжками через волны. Те, кто не собирается загадывать желания, перепрыгивают с возгласом Saúde!, что означает «на здоровье».

Новогодний шум

Фейерверки — распространенный способ празднования. В Китае фейерверк запускают, чтобы отпугнуть Нянь, чудовище, которое вредит людям. Нянь — полубык, полупес, полулев. Весь год чудище живет в море, а в новогоднюю ночь вылезает, чтобы сеять разрушения и убивать людей и животных. Фейерверк и звуки хлопушек отпугивают зверя. Китайцы не ложатся спать всю ночь. Они бодрствуют, «оберегая» год.

Колокольный звон — еще один способ пошуметь. В одних странах это дань уважения предкам. В других, как в Китае и Японии, — это ритуал очищения, изгоняющий злые желания и грехи из человека.

Новогодние подарки

Традиция дарить и получать подарки — неотъемлемая часть праздника. Раздача позолоченных монет или орехов была древним римским ритуалом в честь двуликого бога Януса. Персы дарили друг другу яйца как символ плодородия, шотландцы — песочное печенье, кусочек угля и серебряную монету.

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