Спецслужбы Польши: Режим Лукашенко по-прежнему заинтересован в дестабилизации границы 1 6.12.2021, 16:49

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Белорусские службы распространяют слухи среди мигрантов, чтобы побудить их атаковать польскую границу.

На складах, используемых белорусскими службами для группировки нелегалов, мигранты устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, они хотят возможность прорваться в ЕС, пишет пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

W magazynach, które służby białoruskie wykorzystują do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, chcą czekać na możliwość przedarcia się do UE. 1/4 pic.twitter.com/Q4AQU4NrTu — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 6, 2021

Во время акции иностранцы кричали: «Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу». Дети также приняли участие в акции, снятой в пропагандистских целях.

В течение многих дней белорусские службы распространяли слухи среди иностранцев, чтобы побудить их атаковать польскую границу и попытаться прорваться на Запад.

Режим Александра Лукашенко по-прежнему заинтересован в дестабилизации Польши. В то же время ведется игра, чтобы усыпить бдительность тех, кто защищает польскую границу.

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