закрыть
6 декабря 2021, понедельник, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спецслужбы Польши: Режим Лукашенко по-прежнему заинтересован в дестабилизации границы

1
  • 6.12.2021, 16:49
  • 6,232
Спецслужбы Польши: Режим Лукашенко по-прежнему заинтересован в дестабилизации границы

Белорусские службы распространяют слухи среди мигрантов, чтобы побудить их атаковать польскую границу.

На складах, используемых белорусскими службами для группировки нелегалов, мигранты устроили акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, они хотят возможность прорваться в ЕС, пишет пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

Во время акции иностранцы кричали: «Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу». Дети также приняли участие в акции, снятой в пропагандистских целях.

В течение многих дней белорусские службы распространяли слухи среди иностранцев, чтобы побудить их атаковать польскую границу и попытаться прорваться на Запад.

Режим Александра Лукашенко по-прежнему заинтересован в дестабилизации Польши. В то же время ведется игра, чтобы усыпить бдительность тех, кто защищает польскую границу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников