Какие цены на живые елки в Беларуси в 2021 году? 1 6.12.2021, 16:51

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фото: tut.by

В Минской области самая высокая стоимость.

Какие цены на живые елки в Беларуси в 2021 году? Как изменилась стоимость за год? Об этом пишет aif.by.

Цены за год изменились достаточно существенно. К примеру, если в конце 2020 года в Минске живую срубленную ель до 1 м можно было купить за 12,2 руб., то в 2021-м – за 19,2 руб. Цена выросла более чем на 50%. Примерно на столько же выросла стоимость деревьев другой высоты.

31 декабря живые ели обычно резко падают в цене.

Средняя стоимость срубленного праздничного дерева высотой от 1 м до 2 м в Минске в 2021 году составит 26,4 руб., от 2 м до 3 м – 33,6 руб. Товар в кадках стоит дороже: дерево до 1 м – 33,6 руб., от 1 м до 1,5 м – 48 руб., в от 1,6 до 2 м – 56,4 руб.

При этом стоит отметить, что стоимость елок в регионах различается. Самые высокие цены, как правило, в Минске и Минской области, самые низкие – в Брестской области.

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