Источником заражения 90% россиян штаммом коронавируса дельта стал один человек 4 6.12.2021, 17:03

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Об этом говорится в работе российских ученых.

90% всех случаев заражения штаммом коронавируса дельта, выявленных в России, произошли из-за одного варианта вируса AY.122, завезенного в Россию одним человеком весной 2021 года. Об этом говорится в работе российских ученых, пишет «Медуза».

Коротко о ней рассказал один из авторов, профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Георгий Базыкин.

Более 90% случаев дельты в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью — почти наверняка вы болели именно этим вариантом.

По словам Базыкина, вариант AY.122 по своим свойствам не отличается от других разновидностей штамма дельта. «По-видимому, дело в эффекте основателя», — сказал профессор Сколтеха. Он отметил, что и до и после завоза AY.122 в России выявляли другие завезенные в страну варианты дельты, но они «не имели конкурентного преимущества» по сравнению с преобладающим вариантом.

Вариант AY.122 появился в России в апреле 2021 года, а уже в мае на него пришлось чуть больше половины всех выявленных случаев коронавируса. В июне на него уже приходилось 89% всех заражений. В следующие месяцы вариант AY.122 держался на похожем уровне.

В середине 2021 года во многих стран мира более заразный штамм дельта начал массово вытеснять другие существующие варианты коронавируса. Дельта доминирует над другими штаммами, выявленными в России. Осенью 2021 года из-за распространения дельты в России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19.

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