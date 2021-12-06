В Добруше бухгалтер проиграл в казино более $12,5 тысяч со счетов воинской части 11 6.12.2021, 17:26

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Преступления удавалось скрывать на протяжении длительного времени.

Суд Добрушского района вынес приговор по делу о хищении средств со счетов воинской части. На скамье подсудимых – начальник структурного подразделения военизированного формирования, незаконно присвоивший более 62 тысяч рублей, сообщает vdobrushe.by.

Как пояснил на суде признавший свою вину молодой человек, то, что он совершил, разделило его жизнь на «до» и «после». И теперь он не понимает, как смог осуществить такую аферу. Зависимость от игры требовала финансов, которых у парня не было. И тогда он решил запустить руку в сокровищницу под названием «бюджетные средства».

– Когда впервые брал, думал, это будет всего один раз. Но когда играешь, не думаешь о последствиях. Дважды у меня были крупные выигрыши. Я мог бы все вернуть. Но продолжал играть, – признавался он в суде.

Пристрастие к азартным играм сыграло поистине роковую роль в судьбе финансового работника. Занимая солидную должность руководителя структурного подразделения воинской части, парень приписывал себе суммы сверх заработной платы. При этом в документах, которые подписывал его руководитель, указывал подкорректированные цифры денежного довольствия сразу нескольких своих коллег. Пояснял: чтобы большая сумма причитающейся ему выплаты не бросалась в глаза, разбивал ее, приплюсовывая к счетам коллег. А в платежном поручении в банк уходили «честные» суммы, за исключением одной – с приписанной им же собственной зарплатой.

Так как сравнить списки никто из его подчиненных не мог – ключ доступа в специальную программу был только у подсудимого, «художества» удавалось скрывать на протяжении длительного времени. В деле фигурирует период более одного года.

На момент вынесения приговора Ю. – всего 26 лет. До этого все обстоятельства складывались для него наилучшим образом. С хорошими отметками и лестными рекомендациями окончил перспективный вуз, получил распределение сразу на руководящую должность. На суде начальники характеризовали сотрудника, в основном, с хорошей стороны. Исполнительный, не конфликтен, старается вникнуть в проблемы, возникающие споры решали в процессе работы. За четыре года службы получил 38 поощрений. Лишь в последние полгода его поведение в корне изменилось – стал замкнутым, все время «залипал» в телефоне, часто брал взаймы у коллег, имел неопрятный внешний вид, за что получал порицания руководства.

Свое пристрастие парень скрывал от близких. Осознание содеянного пришло к Ю. в феврале 2021 года. Постарался исправить ситуацию. Взял овердрафт, попросил в долг у знакомых. Но это не покрыло сумму похищенного.

Но сколько веревочке ни виться… В мае случайность вывела Ю., к тому времени осознавшему, что натворил и впавшего в депрессию, на чистую воду. Его подчиненная потребовала ключ доступа в систему, чтобы распечатать списки работников. В отсутствие начальника воспользовалась его компьютером и заметила странные суммы. О них и рассказала Ю., своему непосредственному руководителю. В тот же день он признался отцу, что совершил преступление и для возврата похищенного ему нужна крупная сумма денег. В считанные дни родные собрали все необходимые для этого средства. А парень принял единственно правильное решение – признался в преступлении руководству и написал явку с повинной в правоохранительные органы.

Искреннее раскаяние, всяческое содействие следствию не уберегли его от скамьи подсудимых. При вынесении приговора судья Светлана Лукьянова учла и психическое состояние молодого человека, и его содействие в расследовании преступления, и чистосердечное признание, и погашение нанесенного ущерба. Приговор – 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года и штраф в 150 базовых величин.

К слову, такого наказания просил для обвиняемого гособвинитель – прокурор района Павел Чириков. Суд также лишил старшего лейтенанта Ю. офицерского звания. Приговор может быть обжалован в десятидневный срок.

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