ЕС: Утверждения Макея просто смехотворны 25 6.12.2021, 18:03

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В Евросоюзе отреагировали на заявление министра иностранных дел Беларуси.

В Евросоюзе отреагировали на заявление министра иностранных дел Беларуси о том, что часть «европейских коллег» не знала о введении 2 декабря санкций в отношении Беларуси. Во внешнеполитической службе ЕС Zerkalo.io рассказали, что утверждения о том, что какая-то страна-член ЕС не знала о санкциях или их сроках, «просто смехотворны». Так слова Макея прокомментировал представитель ведомства ЕС Петер Стано.

— Санкции ЕС всегда принимаются консенсусом. Это означает, что каждая страна-член ЕС хорошо знает о них и должна дать свое согласие на их принятие. Последний, 5-й пакет санкций, был объявлен уже на Совете по иностранным делам (ежемесячная встреча всех министров иностранных дел стран-членов ЕС) 15 ноября, когда министры согласились расширить сферу санкций, чтобы они были направлены также на инструментализацию миграции, — заявил Стано.

Он добавил, что санкции обсуждаются между странами-членами в специальных рабочих группах и согласовываются на уровне послов государств-членов в ЕС. При этом каждое государство-член уведомляется в письменном виде о предстоящем принятии и может либо согласиться с решением, либо отложить его, либо остановить.

— В данном случае этого не произошло, санкции Евросоюза были приняты на основе критериев и сроков, определенных, решенных и соблюдаемых всеми странами-членами ЕС. Если бы какой-то из членов Евросоюза был бы против, санкции не были бы приняты в том объеме и в то время, когда это произошло. Поэтому утверждения о том, что какая-то страна-член ЕС не знала о санкциях или их сроках, просто смехотворны, — прокомментировал слова белорусского коллеги представитель внешнеполитической службы ЕС.

3 декабря в интервью телеканалу «Беларусь 1» Владимир Макей заявил, что часть европейских коллег даже не знала о том, что 2 декабря в отношении Беларуси будут введены санкции.

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