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Посольство США в Минске поддержало сайт «Хартия-97%»

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  • 6.12.2021, 18:01
  • 4,042
Посольство США в Минске поддержало сайт «Хартия-97%»

«Мы верим, что правда восторжествует».

Посольство США в Минске в своём Twitter поддержалo сайт Charter97.org.

«Мы верим, что правда восторжествует», - пишет посольство.

Напомним, что в Беларуси 24 января 2018 года был заблокирован сайт Charter97.org. Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси.

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