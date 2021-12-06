Посольство США в Минске поддержало сайт «Хартия-97%»

Еще в прошлом году в Беларуси были независимые масс-медиа. Мстительный режим заклеймил все эти СМИ как «экстремистские», поскольку их репортажи противоречили государственной пропаганде и дезинформации. Мы верим, что правда восторжествует. #StandWithBelarus #BAJ_by pic.twitter.com/Ilxtoqv8vj