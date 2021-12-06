Посольство США в Минске поддержало сайт «Хартия-97%»3
- 6.12.2021, 18:01
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«Мы верим, что правда восторжествует».
Посольство США в Минске в своём Twitter поддержалo сайт Charter97.org.
«Мы верим, что правда восторжествует», - пишет посольство.
Еще в прошлом году в Беларуси были независимые масс-медиа. Мстительный режим заклеймил все эти СМИ как «экстремистские», поскольку их репортажи противоречили государственной пропаганде и дезинформации. Мы верим, что правда восторжествует. #StandWithBelarus #BAJ_by pic.twitter.com/Ilxtoqv8vj— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) December 6, 2021
Напомним, что в Беларуси 24 января 2018 года был заблокирован сайт Charter97.org. Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси.