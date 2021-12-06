БОР подвел итоги 36-го дня забастовки
- 6.12.2021, 19:03
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Количество неработающего населения сохраняется в районе миллиона.
Команда БОРа подвела итоги тридцать шестого дня забастовки.
Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку.
В Ельске загорелся корпус мебельной фабрики. Был это саботаж или традиционные для всех предприятий проблемы с проводкой пока неизвестно.
Нам стало известно о распределении бюджета на следующий год. Меньше всех получат здравоохранение и медицина.
Увольнения продолжаются не только на предприятиях, но и в больницах, а в школах скоро придется принимать на работу даже дворников.