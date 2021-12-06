Житель Индии прожил полстолетия с поднятой вверх рукой 5 6.12.2021, 20:00

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Фото: twitter.com/V_Shuddhi

Амар Бхарати

Таким образом он хотел доказать свою преданность богу Шиве.

Житель Индии Амар Бхарати больше 45 лет прожил в положении с поднятой рукой. Таким образом он хотел доказать свою преданность богу Шиве. Об этом пишет Unilad.

Мужчина до сих пор так живет и не планирует опускать конечность.

В 1973 году мужчина вел скромную жизнь, работая в Индийском банке. На тот момент у него были жена и трое детей. Однако он неожиданно все бросил и посвятил свою жизнь богу Шиве, а в знак доказательства решил жить с поднятой вверх рукой.

Сначала он чувствовал боль, но вскоре она прошла, так как конечность атрофировалась. Теперь Бхарати не сможет опустить свою руку.

"Я не прошу многого. Почему мы вечно ругаемся друг с другом? Почему вокруг так много ненависти и вражды? Я хочу, чтобы все индийцы жили в мире. Я хочу, чтобы весь мир жил в мире", - сказал мужчина.

Отметим, Шива - это божество, которое одновременно олицетворяет конец и начало.

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