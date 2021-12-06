Европейский центробанк планирует изменить дизайн банкнот евро 6.12.2021, 20:39

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Банкноты сделают более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует изменить дизайн банкнот евро с учетом мнения граждан. Окончательное решение будет принято в 2024 году. Об этом сообщает ЕЦБ.

По словам президент ЕЦБ Кристин Лагард, спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид банкнот, чтобы "сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения".

Отмечается, что процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собрать мнения людей со всей зоны евро по возможным темам для будущих банкнот евро. Консультативная группа по одну эксперту от каждой страны еврозоны представит короткий список новых тем Управляющему совету ЕЦБ.

Члены консультативной группы уже назначены ЕЦБ на основе предложений национальных центральных банков еврозоны и представляют различные области, такие как история, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии.

Современный дизайн банкнот евро основан на теме "эпох и стилей", представленной окнами, дверными проемами и мостами.

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