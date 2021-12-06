Белорусским спортсменам собираются запретить походы к букмекерам 2 6.12.2021, 20:52

2,014

Подобная норма будет включена в действующий Закон «О физической культуре и спорте».

Участникам соревнований собираются запретить делать ставки на спорт, передает «Трибуна».

Подобная норма будет включена в действующий Закон «О физической культуре и спорте». Она должна позволить предотвратить манипулирование результатами спортивных соревнований и участие спортсменов, тренеров, судей в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах.

Законопроект о внесении изменений в Закон от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» уже поступил в Палату представителей. Наряду с другими новациями планируется включить в действующий Закон статью 51 «Незаконное влияние на участников или организаторов спортивных соревнований». В ней дается определение понятия «незаконное влияние на участников или организаторов спортивных соревнований», вводится запрет на такое влияние, перечислены меры по его предотвращению и борьбе с ним.

К спортсменам, тренерам, судьям, спортивным агентам и другим участникам спортивных соревнований будут применяться меры ответственности за нарушение запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. Однако не говорится, какое наказание будет применяться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».