В китайском Харбине будут платить $1,5 тысячи тем, кто сообщит о своем инфицировании COVID-19

В китайском Харбине будут платить $1,5 тысячи тем, кто сообщит о своем инфицировании COVID-191
- 6.12.2021, 21:01
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Власти Харбина советуют гражданам, почувствовавшим симптомы COVID-19, обращаться в больницу.
В Китае, в городе Харбин, власти обещают выплатить 10 тыс. юаней ($1,5 тыс.) тем, кто добровольно расскажет о своем инфицировании COVID-19. Об этом 2 декабря сообщило издание The Beijing News со ссылкой на объявление городских властей.
Власти Харбина советуют гражданам, почувствовавшим симптомы COVID-19, обращаться в больницу и сообщать историю своих контактов.
"Если вы обнаружили симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния, вкуса, боли в мышцах или диарея, наденьте маску, отправляйтесь в ближайшую клинику и сообщите историю контактов. Тот, кто сделает тест и получит положительный результат, после проверки получит вознаграждение в размере 10 тыс. юаней", – говорится в сообщении.
Сообщается, что 2 декабря в городе было выявлено три случая инфицирования коронавирусом, в частности люди заразились из-за контактов с больными, которые привезли вирус из Казахстана и Монголии.