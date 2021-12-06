Неделя на БМЗ обещает быть горячей 1 6.12.2021, 21:26

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На завод приездут аудиторы и идеологи.

Тем временем наступающая неделя на Белорусском металлургическом заводе обещает быть горячей.

Все цеха будут «перетряхивать» на предмет (нет-нет, не техники безопасности или укомплектованности рабочих мест), а на предмет... идеологической верности агрофюреру, сообщает Свободный Жлобин! Приезжают аудиторы, которым нужно будет рассказывать, как хорошо работается на заводе.

Но мы ведь с вами знаем, что единственный метод показать как хорошо на заводе — заставить этих проверяющих самим поработать на нем пару смен. На тех же условиях, что и рабочие.

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