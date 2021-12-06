На «Гродно Азот» произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты 1 6.12.2021, 21:39

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Предприятие подтвердило информацию о ЧП.

В результате срабатывания технологической блокировки произошла остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС (цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси) химпредприятия «Гродно Азот», говорится в сообщении корпоративного издания «Гродненский химик» в понедельник.

«Произошло это 6 декабря в 17.05», - говорится в сообщении.

Там уточняется, что на данный момент проводятся мероприятия по выяснению причин срабатывания блокировки и включения отделения в работу.

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