На «Гродно Азот» произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты

На «Гродно Азот» произошла внеплановая остановка отделения азотной кислоты1
- 6.12.2021, 21:39
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Предприятие подтвердило информацию о ЧП.
В результате срабатывания технологической блокировки произошла остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС (цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси) химпредприятия «Гродно Азот», говорится в сообщении корпоративного издания «Гродненский химик» в понедельник.
«Произошло это 6 декабря в 17.05», - говорится в сообщении.
Там уточняется, что на данный момент проводятся мероприятия по выяснению причин срабатывания блокировки и включения отделения в работу.