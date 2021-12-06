Топ-10 книг 2021 года по версии The New York Times 6.12.2021, 21:55

В список вошли художественные и нон-фикшн произведения.

Редакция издания The New York Times опубликовала список 10 книг, которые считает лучшими за 2021 год. В подборку вошли пять художественных и пять нон-фикшн произведений, пишет zn.ua.

Имболо Мбуэ "Как мы были красивы"

1980 год, вымышленная африканская деревня Косава, страдающая от уничтожения экологии американской нефтяной компанией. Представители компании приезжают, чтобы встретиться с местными жителями, чьи дети умирают из-за последствий бурения и работы трубопровода. Это растянувшаяся на десятилетия история о власти и коррупции, о социопатической корпорации и жизнях, которые она уничтожает. Глазами молодых и старых граждан Косавы Мбуэ строит тонкое исследование собственного интереса, того, что значит хотеть чего-то в эпоху капитализма и колониализма и этих машин злобного, ненасытного желания.

Кэти Китамура "Интимность"

Неназванной судебной переводчице в Гааге поручено полностью раствориться в голосах и историях военных преступников, с которыми она одна может общаться; вместе с тем она вступает в бурные отношения с мужчиной, чей брак на грани развала. Проза Китамуры обращает внимание на кровоточащие линии в интимных отношениях, особенно между искренним и принудительным. Как и ее предыдущий роман «Разделение», «Интимность» затрагивает такие социальные проблемы, как джентрификация, колониализм, феминизм и другие. Одна из главных мыслей книги: важность каждого отдельного жизненного пути зависит от того, насколько этот путь повлиял на другие жизни.

Оноре Фанон Джефферс "Песни о любви от W.E.B. Дюбуа"

Это трогательная сага о взрослении, исследование расы и американской истории. Роман повествует о чернокожей девушке Эйли Перл Гарфилд, выросшей в конце 20-го века, и «песнях» ее предков, коренных американцев и порабощенных афроамериканцев, которые пережили образование США. По мере того, как их рассказы сходятся, «Песни о любви» создают незабываемый портрет жизни чернокожих людей и показывают, как прошлое все еще отражается на сегодня.

Патрисия Локвуд "Никто не говорит об этом"

Локвуд впервые получила признание как поэт в Интернете, благодаря изобретательным и грубым стихам - секстам, возведенным в виртуозность. В Priestdaddy, своих мемуарах 2017 года о том, как она росла в приходах на Среднем Западе под покровительством ее любящего оружие и играющего на гитаре отца, католического священника, она назвала минет «формой искусства, как, например, скульптура или звук государственного гимна, озвученный хлопками под мышкой». В своем первом романе она выделяет радости и лишения жизни, разделенные между онлайн и офлайн взаимодействием, превращая диссонанс в искусство. В результате получилась книга, которая читается как стихотворение в прозе, одновременно возвышенное, интимное, философское, веселое и, в конечном счете, глубоко трогательное.

Бенджамин Лабатут "Когда мы перестанем понимать мир"

Лабатут соединяет воедино истории величайших мыслителей 20-го века, чтобы исследовать экстаз и агонию научных открытий: их огромные выгоды для общества и огромные человеческие потери. Его путешествие к самым дальним краям знания, проводимое математиком Александром Гротендиком, физиком Вернером Гейзенбергом и химиком Фрицем Габером, среди прочих, дает возможность взглянуть на вселенную с безграничным потенциалом, лежащую в основе наблюдаемого мира, «темное ядро в сердце вещей», которые некоторые из его свидетелей решают лучше оставить в покое. Этот необычный гибрид художественной и научной литературы размывает грань между фактами и выдумками.

Туве Дитлевсен "Копенгагенская трилогия: Детство; Молодость; Зависимость"

Мемуары Дитлевсен, впервые опубликованные в Дании в 1960-х и 1970-х годах и собранные здесь в одном томе, подробно описывают ее тяжелое воспитание, карьерный путь и безжалостные пристрастия: мощный отчет о борьбе за примирение искусства и жизни. Она пополнила ряды рабочих в 14 лет, стала известным поэтом к 20 годам и после двух неудачных браков оказалась замужем за врачом-психопатом и безнадежно зависима от опиоидов к 30 годам. Несмотря на все драматические повороты ее жизни, сборник мемуаров демонстрирует потрясающую ясность, юмор и откровенность, проливая свет не только на суровые реалии мира, но и на необъяснимые порывы нашей тайной личности.

Клинт Смит "Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке"

Для написания этой книги поэт и журналист Клинт Смит посетил ключевые места в истории рабства и его современного наследия, включая Монтичелло Томаса Джефферсона; Анголу, тюрьму в штате Луизиана и кладбище конфедератов. В книге есть интервью с туристами, гидами, активистами и местными историками, которых автор встречает на своем пути, а также его личные размышления. Смит поднимает зеркало сложных отношений Америки с ее прошлым, фиксируя мощную смесь добрых намерений и серьезных поправок, умышленное незнание и вопиющее искажение.

Андреа Эллиотт "Ребенок-невидимка: бедность, выживание и надежда в американском городе"

Чтобы расширить свою известную серию 2013 года для The Times о Дасани Коутс, бездомной нью-йоркской школьнице, и ее семье, Эллиот провела годы, следя за своими героями в их повседневной жизни - в приютах, школах, залах судебных заседаний и офисах социального обеспечения. Книга, которую она выпустила, - подробный отчет о борьбе одной семьи с бедностью, бездомностью и зависимостью в городе и стране, которые не смогли решить эти проблемы эффективно или хотя бы с сочувствием.

Аннет Гордон-Рид "День освобождения рабов"

Исследуя расовые и социальные сложности Техаса, ее родного штата, Гордон-Рид просит читателей отойти от текущих жарких споров и более детально взглянуть на историю и сюрпризы, которые она может преподнести. Такая перспектива дается ей легко, потому что она была частью истории - первым чернокожим ребенком, интегрировавшимся в ее школу в восточном Техасе. В нескольких случаях она обнаруживала, что ее избегают как белые, так и черные, поскольку нарушение цветовой границы может угрожать обеим расам.

Хизер Кларк "Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат"

Отважная попытка начать новую биографию Плат, чья жизнь и смерть в результате самоубийства в возрасте 30 лет в 1963 году были тщательно изучены учеными. Тем не менее, этот тщательно проработанный и неожиданно захватывающий портрет объемом более 1000 страниц является монументальной работой. Будучи преисполненным решимости спасти поэтессу от посмертной карикатуры обреченной сумасшедшей и «превратить ее в одного из самых важных американских писателей 20 века», Кларк, профессор поэзии в Англии, представляет увлекательный рассказ о редком литературном таланте, семейной и интеллектуальной среде, которая мешала поэтессе и поощряла ее. В книге много цитат из писем, дневников, стихов и прозы Плат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».