США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине 6.12.2021, 22:02

США не будут отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры.

США не будут отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой заявление Белого дома.

Дипломатический бойкот предполагает, что официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом спортсмены смогут поехать в Пекин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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