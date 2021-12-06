США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
- 6.12.2021, 22:02
США не будут отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры.
США не будут отправлять официальных лиц на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой заявление Белого дома.
Дипломатический бойкот предполагает, что официальные представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом спортсмены смогут поехать в Пекин.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.