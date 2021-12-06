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В расписании авиакомпании Nordwind больше нет рейсов из Гомеля и Гродно в Москву

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  • 6.12.2021, 22:15
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В расписании авиакомпании Nordwind больше нет рейсов из Гомеля и Гродно в Москву

Ранее анонсировалось выполнение регулярных рейсов между Москвой и Гомелем.

В расписании российской авиакомпании Nordwind больше нет рейсов из Гомеля в Москву и обратно. Ранее анонсировалось выполнение регулярных рейсов между Москвой и Гомелем.

Напомним, российская авиакомпания Nordwind выполнила первый рейс из Москвы в Гомель 10 ноября. Планировалось, что рейсы будут будут выполняться трижды в неделю на самолетах Boеing 737-800 и Airbus-32.1 Сейчас же в расписании авиакомпании на ближайшие месяцы (декабрь, январь, февраль и март) нет рейсов между Гомелем и Москвой, а также между Гродно и Москвой. Сегодняшний рейс из Гомеля отменен.

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