Топ-10 самых ожидаемых сериалов зимы 6.12.2021, 22:46

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Возвращение Геральта, новый проект Джеймса Ганна и продолжение «Эйфории».

Декабрь – первый месяц зимы, который приносит нам не только ощущение Нового года и зимних праздников, но и заставляет нас начать строить планы на будущее, пишет zn.ua. И если со всеми серьезными делами покончено, вполне можно выбрать, какие же сериалы посмотреть. Тем более, что зима порадует любителей разных жанров.

«И просто так»

Премьера: 9 декабря

Продолжение сериала «Секс в большом городе», в котором мы увидим трех из четырех главных героинь оригинального шоу (Ким Кэтролл, которая играла Саманту, отказалась сниматься в продолжении). Им удается сохранять свою дружбу вот уже 30 лет, вокруг чего и будет построен сюжет сериала.

К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс).

«Станция одиннадцать»

Премьера: 11 декабря

Экранизация книги канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандель, которая вышла в 2014 году.

Сюжет основан на том, что мир охватывает эпидемия гриппа, в результате которой гибнет большая часть человечества. Те, кто остался в живых, пытаются восстановить цивилизацию и пережить потерю.

«Ведьмак» (2 сезон)

Премьера: 17 декабря

Продолжение истории Геральта, которому удалось встретить Цири. Он привозит ее в обитель ведьмаков Каэр Морхен, где начинает ее тренировать. Йеннифэр, которой удалось выжить в битве при Соддене, пытается выбраться из плена, в котором ее держит Фрингилья Вигго.

«Вокруг света за 80 дней»

Премьера: 2 января

Новая экранизация знаменитого романа Жюля Верна, главную роль в которой сыграет Дэвид Теннант. Создатели предлагают новое прочтение романа, в котором не обойдется и без современных веяний.

«Эйфория» (2 сезон)

Премьера: 9 февраля

Продолжение истории Ру, которая возвращается из реабилитационного центра. Она снова начинает принимать наркотики, но вскоре встречает родственную душу.

«Миротворец»

Премьера: 13 января

Сериал от создателя «Стражей галактики» и нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Шоу расскажет об одном из членов «Отряда», как понятно из названия, Миротворце. Он будет бороться за мир во всем мире любой ценой, даже за счет человеческих жизней.

«Как я встретила вашего папу»

Премьера: 19 января

Сериал станет спин-оффом «Как я встретил вашу маму». В его центре – девушка по имени Софи, которая рассказывает своим детям, как повстречала их отца. Главную роль в шоу играет Хиллари Дафф.

«Звездный путь: Пикар» (2 сезон)

Премьера: 10 февраля

Действие сериала разворачивается в 2399 году, в центре сюжета – капитан звездолета «Энтерпрайз» Жан-Люк Пикар. На этот раз он снова окажется в центре космического заговора.

«Удивительная миссис Мейзел» (4 сезон)

Премьера: 18 февраля

Продолжение истории Мидж Мейзелл, ее мужа Джоэла, менеджера Сюзи Майерсон и родителей.

«Викинги: Вальхалла»

Премьера: 25 февраля

События нового сериала разворачиваются спустя 100 лет после «Викингов». Главные герои «Вальхаллы» — известные викинги Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд Харад и норманнский король Вильгельм Завоеватель.

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