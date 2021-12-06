закрыть
7 декабря 2021, вторник, 0:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почти половина россиян считает, что завезенных Лукашенко мигрантов нужно вернуть на родину

6
  • 6.12.2021, 22:48
  • 2,944
Почти половина россиян считает, что завезенных Лукашенко мигрантов нужно вернуть на родину

Почти 70% россиян осведомлены о миграционном кризисе на границе Беларуси.

Почти 70% россиян осведомлены о миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси, из них 22% внимательно следят за развитием со://wwwбытий, еще 47% что-то слышали об этом. Это следует из результатов опроса "Левада-Центра".

Почти половина (48%) респондентов полагает, что для решения кризиса необходимо вернуть мигрантов на родину. Больше трети (35%) россиян считают, что разрешение мигрантам на проход в ЕС позволит преодолеть текущий кризис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников