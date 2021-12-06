Почти половина россиян считает, что завезенных Лукашенко мигрантов нужно вернуть на родину 6 6.12.2021, 22:48

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Почти 70% россиян осведомлены о миграционном кризисе на границе Беларуси.

Почти 70% россиян осведомлены о миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси, из них 22% внимательно следят за развитием со://wwwбытий, еще 47% что-то слышали об этом. Это следует из результатов опроса "Левада-Центра".

Почти половина (48%) респондентов полагает, что для решения кризиса необходимо вернуть мигрантов на родину. Больше трети (35%) россиян считают, что разрешение мигрантам на проход в ЕС позволит преодолеть текущий кризис.

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