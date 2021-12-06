Фильм о «дворце Путина» стал самым популярным в русскоязычном YouTube 6 6.12.2021, 23:03

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YouТubе зафиксировал около 120 миллионов просмотров этого фильма.

Самым популярным неигровым фильмом в русскоязычном сегменте YоuТubе в 2021 году стал опубликованный на видеохостинге 19 января двухчасовой фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". К вечеру 6 декабря счетчик YouТubе зафиксировал около 120 миллионов просмотров этого фильма.

Расследование было проведено Фондом борьбы с коррупцией (сокращённо: ФБК или Фонд Навального). Минюст России признал эту некоммерческую организацию "иностранным агентом" и "экстремистской организацией". *

По подсчетам авторов фильма, строительство архитектурного комплекса в Геленджике обошлось в 100 млрд рублей, эти расходы покрывали компании, которыми руководят люди из ближайшего окружения президента России.

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