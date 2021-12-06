Зеленский – Блинкену: Ничего об Украине без Украины 2 6.12.2021, 23:27

1,982

Владимир Зеленский

Президент Украины и госсекретарь США провели разговор перед саммитом Байдена и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Беседа прошла по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.

"Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».