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Зеленский – Блинкену: Ничего об Украине без Украины

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  • 6.12.2021, 23:27
  • 1,982
Зеленский – Блинкену: Ничего об Украине без Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины и госсекретарь США провели разговор перед саммитом Байдена и Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен провели разговор перед саммитом американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Беседа прошла по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Согласовали позиции с Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы с американской стороной достигнута договоренность и дальше действовать совместно и скоординированно. Зеленский поблагодарил госсекретаря за поддержку Украины.

"Ничего об Украине без Украины", - добавил глава государства.

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