Ситуация изменилась: чего Путину ждать от Байдена Андрей Пионтковский, «Новое время»

7.12.2021, 8:03

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фото: georgian.vda

Достаточно вспомнить, как Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в Стокгольме размазывали Лаврова по стенке.

Звонок по телефону — это не встреча. А встречи в Кремле очень добивались, потому что в Женеве Путину удалось «запудрить» Байдену мозги и тот, помните, промямлил под диктовку Путина, что Украина должна выполнять Минские соглашения. Ну, а потом украинская дипломатия и американский истеблишмент все это переиграли.

Байден подвергся очень сильной критике в США. Прекрасно прошел визит Зеленского в США. Там ни о каких Минских соглашениях не говорили. И, наконец, я считаю большим достижением, недооцененном в Украине — Хартия, подписанная 10 ноября.

То есть, ситуация изменилась в пользу Украины, а Москва отчаянно пыталась ее переиграть. Снова вытащить Байдена на личную встречу.

Помните, Путин таким же образом уничтожил на личной встрече Трампа в Хельсинки.

На личную встречу с Путиным deep state Байдена не отпустит. Согласились на звонок, который, как мне представляется, закончится для Путина неудачей. Достаточно было наблюдать, как Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба вместе в Стокгольме размазывали Сергея Лаврова по стенке. И все это — в связи с этими же Минскими соглашениями. Блинкен перечислил Лаврову шесть основных пунктов Минских соглашений, которые Москва не выполняет. Так что для России последняя отчаянная попытка снова как бы вернуть Байдена на позицию Женевы 16 июня, но я думаю, что она будет неудачной.

В Вашингтоне придают большое значение этому предстоящему видеозвонку. В Вашингтоне — это предмет борьбы двух группировок в администрации Байдена. Есть пропутинская группировка, самый яркий ее представитель — советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Есть два ведущих члена кабинета, благожелательно настроенные к Украине — глава Госдепа Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Так что все ждут встречи — чьим голосом будет говорить Байден. Голосом Блинкена или голосом Салливана. Я полагаю, что голосом Блинкена.

Байден повторит, что цена в случае агрессии России против Украины будет гораздо больше, чем просто отказ от Северного потока-2. Газовое и нефтяное эмбарго России — если он двинется в сторону Украины. В этом контексте отказ от Северного потока-2 станет просто мелким пунктом в этой программе.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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