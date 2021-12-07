В Минске резко упали средние пенсии 1 7.12.2021, 8:09

3,104

При этом власти засекретили число пенсионеров.

В Минске упали средние пенсии. Некоторые — больше чем на 7 рублей. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. При этом социальная пенсия составляет 144 рубля, а у тех, у кого инвалидность из-за катастрофы на ЧАЭС, — 1612 рублей. При этом комитет перестал публиковать число пенсионеров. Ранее из этих данных стало известно, что за январь-август Минск потерял 8,5 тысячи тех, кто находился на заслуженном отдыхе.

На 1 ноября средний размер всех пенсий составил 551,54 рубля. Это на 20 копеек меньше, чем на начало сентября.

Максимальный размер пенсий для работающих пенсионеров в Минске составляет 608,8 рубля, а для неработающих — 923,8 рубля.

Средний размер трудовых пенсий на 1 ноября в Минске был на уровне 558,91 рубля, а минимальных выплат по возрасту — 72 рубля (без учета доплаты при стаже работы 20 лет у женщин и 25 у мужчин).

Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи составляет 347,17 рубля. Это на 3,23 рубля меньше, чем на начало сентября.

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ на 1 ноября увеличились до 959,55 рубля. Это на 1,65 рубля меньше, чем на начало сентября.

Средний размер пенсии по инвалидности на начало ноября был на уровне 471,4 рубля. Так, пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания — 443,5 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — 233,1 рубля. Выплаты по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС упали до 1612,5 рубля. Это на 7,44 рубля меньше, чем на 1 сентября.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет 144,01 рубля.

При этом комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома перестал публиковать число пенсионеров, а также тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе. Напомним, ранее из этих данных стало известно, что за январь-август этого года Минск потерял 8,5 тысячи пенсионеров.

Напомним, в октябре в Беларуси снова упали реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. Они снизились на 0,9% к сентябрю. В этом году трудовые пенсии поднимали один раз — в сентябре, но это повышение «съела» рекордная инфляция.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».