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Мнение: Исполнительная система Лукашенко находится в состоянии контролируемого хаоса

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  • 7.12.2021, 8:17
  • 3,372
Мнение: Исполнительная система Лукашенко находится в состоянии контролируемого хаоса
фото: anadolu agency

Реализацией поручений сверху даже и не пахнет.

Лукашенко "снес" всю структуру исполнительной власти, максимально усилив роль спецслужб. Теперь над каждый сидит силовик с дубинкой. Теперь пройдет еще одна проверка лояльности государственного аппарата, где во врагов опять запишут кого попало. В общем, нас ожидает очередной "перетрах" системы с неизвестной целью и неизвестной эффективностью, пишет телеграм-канал CYNIC.

Из неочевидного: "глаза" остались только у "верхов": исполнительной системе не доверяют никакую информацию - их будто сознательно дезинформируют. Вся исполнительная система находится в состоянии контролируемого инертного хаоса, поэтому реализацией обязательств даже и не пахнет.

Лукашенко знает о том, что оппозиция старается найти кандидата, который устроит и Москву, и Запад. И это его пугает, поэтому Лукашенко несколько раз проговаривает, что власть будет. Это "звоночек" РФ, чтоб сквозь него не договаривались.

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