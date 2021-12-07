Сотни тысяч белорусов стоят под окнами дворца Лукашенко 4 7.12.2021, 8:40

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Тяжело спокойно спать, когда в каждом министерстве, исполкоме, на каждом заводе и фабрике выступили против тебя.

Просмотрел выдержки вчерашнего спича Лукашенко, который он толкнул при совершении очередных не имеющих юридической силы кадровых телодвижений, пишет Артем Проскалович, бывший сотрудник администрации Лукашенко.

Снова диктатор много внимания уделил «беглой оппозиции». Не припомню, чтобы змагары заботили синепалого так долго после даты выборов. О чем это нам говорит? О том, что у белорусов все получается. Медленно. Но верно.

Только об этом подумал и тут же увидел заметку в «Нашей Ниве» об очередном ролике Максима Каца.

«Обратите внимание: уличной активности нет уже год. Все НКО, правозащитные организации, независимые СМИ разгромлены. А Лукашенко выглядит и ведет себя так, будто по-прежнему сотни тысяч людей стоят у него под окнами, будто по-прежнему он бегает с автоматом».

Да, Максим в целом на стороне демократических преобразований. Да, можно делать некоторую скидку на его пристрастность к ситуации в Беларуси. Но уж точно у него и у нас с вами не получится назвать белое черным и сделать вывод о том, что Лукашенко чувствует себя комфортно.

Представляете, он не только проиграл, но больше года не может даже создать традиционную для себя видимость победы. При том, что на это брошены все силы:

в МВД отменили оценку результатов работы по борьбе с преступностью – в приоритете только работа по общественно-политическим вопросам,

в госорганах и организациях продолжаются чистки, везде назначаются кураторы из числа силовиков,

экстремизмом признается все, что не является госпропагандой, а экстремистом может стать любой имеющий глаза и уши.

Тяжело спокойно спать, когда внезапно в каждом министерстве, исполкоме, на каждом заводе и фабрике не побоялись выступить против тебя, хотя ты 26 лет просил так не делать.

Сложно сохранять равновесие, когда никто больше не ведется на твое вранье и не собирается переворачивать страницу.

Невозможно править, когда миллионы белорусов незримой тенью стоят у тебя за спиной с ненавистью в глазах и гневом в сердцах.

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